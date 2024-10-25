Mourinho kendisine taktik veren taraftarı yerin dibine soktu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Manchester United'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

MOURİNHO TARAFTARLA TARTIŞTI

Mücadeleye damga vuran an ise kırmızı kart görerek kenara çıkan Jose Mourinho'nun kendisine taktik vermek isteyen bir taraftar ile tartışması oldu. Bir taraftarın kendisine taktik vermek istemesi üzerine sinirlenen Mourinho, "Gel sen yönet" diyerek taraftarı aşağıya davet etti.

"GEL SEN YÖNET"

Ardından ise eliyle kendisini işaret ederek "Ben buradayım" mesajını verdi. O anları ise diğer taraftarlar şaşkın gözlerle izledi. Söz konusu video kısa sürede viral oldu.