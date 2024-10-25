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Mourinho kendisine taktik veren taraftarı yerin dibine soktu

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UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile karşılaşan Fenerbahçe'de kırmızı kart gören Jose Mourinho, taktik vermek isteyen bir taraftar ile tartıştı. Mourinho'nun bu tavrı taraftarlar arasında şaşkınlıkla karşılandı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Manchester United'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

MOURİNHO TARAFTARLA TARTIŞTI

Mücadeleye damga vuran an ise kırmızı kart görerek kenara çıkan Jose Mourinho'nun kendisine taktik vermek isteyen bir taraftar ile tartışması oldu. Bir taraftarın kendisine taktik vermek istemesi üzerine sinirlenen Mourinho, "Gel sen yönet" diyerek taraftarı aşağıya davet etti.

"GEL SEN YÖNET"

Ardından ise eliyle kendisini işaret ederek "Ben buradayım" mesajını verdi. O anları ise diğer taraftarlar şaşkın gözlerle izledi. Söz konusu video kısa sürede viral oldu.

Mourinho kendisine taktik veren taraftarı yerin dibine soktu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Manchester United Jose Mourinho Fenerbahçe Futbol Spor

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Yorumlar (10)

Hayri:

Hoca daha uyanamamış tabi ,bu ülkede her canlı bir futbol uzmanı ve ekonomisttir ne bilsin adam

130
2
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İbrahim Demirel:

Dünyada herşeyden bi haber olup kendini bu kadar Bilge sanan bir toplum daha yoktur. Almanya’da yaşıyorum adamlar her alanda başarılı ama gram kibir yok.

14
2
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Murat Bahar:

Fener yiyici :)

11
2
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????? ???????:

namerti niye oyuna almıyosun genaralimiz kurtarıcımız demiş ondan tartışmalar:)

8
2
yanıtYanıtla
Netherill:

:D

6
1
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sinan çayırcı:

Herkes her şeyin uzmanı aq.

5
1
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Nabi Aksoy:

Fatih Terim ın Avrıpa versiyonu

2
0
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Alenzo Vicento:

Buna verilen milyon dolara çok yazık İsmail kartala büyük ayıp yapıldı

2
0
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tamer durmaz:

İyi yapmış o taraftar kendisi birşey yapamıyor taraftari dinlesin belki bişeyler olur :)

1
0
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Melih Bayrak:

hoca senin aldığın paranın 1000 de 1ini ver o taraftara bu takımı sendrn iyi yönetir showmen adam sen yanlış meslek secmissin iyi showmen olurmuş Mourinho senden

1
0
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