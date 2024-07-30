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Mourinho'dan dikkat çeken değişiklik! İşte Fenerbahçe-Lugano maçının ilk 11'leri

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçından İsviçre'nin Lugano takımını konuk edecek. Sarı-lacivertliler, deplasmandaki ilk müsabakayı 4-3 kazanmayı başarmıştı. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

İlk maçı deplasmanda 4-3 kazanan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında İsviçre'nin Lugano ekibini ağırlayacak. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Jones yönetecek. Jones'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Neil Davies ve Wade Smith yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak. Maç Exxen'den canlı yayınlanacak.

KANARYA NASIL TUR ATLAR?

Sarı-lacivertliler, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak. Tek farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 2 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Lugano geçecek.

ilk 11'LER

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Fred, Tadic, Szymanski, Ferdi, Dzeko.

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Hajdari, Mahmoud, Doumbia, Bislimi, Bottani, Valenzuela, Aliseda.

RAKİP LILLE OLACAK

Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak. Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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