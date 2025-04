Mourinho: 'Galibiyeti Hak Ettik, Risk Aldık'

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, işler iyi gitmediğinde risk aldıklarını ve galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mourinho, zor maçta oyuncularının performansından memnun olduğunu dile getirdi.

Mourinho, her zaman umudunun sonraki maçı kazanmak olduğunu belirterek "Ben taraftarların düşünce yapısı ile düşünemem, onların ne düşündüğünü bilmiyorum. Benim her zaman umudum bir sonraki maçı kazanmak, bu her zaman böyle olmuştur. Bugün oyuncularımın performansından memnunum, kolay bir maç değil, kritik kararlar bizim aleyhimizeydi ama oyuncularım mental olarak sağlam kalmayı başardı." dedi.

İşlerin iyi gitmediği zaman her zaman risk aldıklarını dile getiren Mourinho, şunları kaydetti:

"Risk aldık ve galibiyeti hak ettik. Bugün kontra ataktan bir gol yedik bir önceki maçta olduğu gibi kötü pas ve top kaybıyla rakibin harika şutu... Biz ofansif mentaliteye sahip bir takımız maçlara her zaman oyun kurarak risk alarak başlıyoruz. Top kayıplarımızda rakip kontra yapıyor. Arkaya harika pas attılar ve sonrasında gol geldi. Bizim defansif mentalitemizi test edeceğimiz bir durum olmadı, rakip sadece kontra yaptı."

Kalecileri İrfan'a top gelmediğine değinen Mourinho, "Bizim defansif mentalitemizi göreceğimiz bir test olmadı, İrfanın yapmış olduğu bir tane kurtarış yoktu biz topla oynadık ve gol atmaya çalıştık. Devre arasında orta sahayı çıkarıp forvet sokmak zorunda kaldık, işler istediğimiz gibi gitmediğinde çok fazla risk alıyoruz." diye konuştu.