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Mourinho'dan sahanın ortasında Trabzonsporluları çıldırtan hareket

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçı öncesinde sahanın ortasında futbolcularıyla sohbet ederken olta hareketi yaptı. O anlara ait görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki dev randevuda Trabzonspor ile Fenerbahçe Papara Park'ta kozlarını paylaşacak. Müsabaka öncesinde sarı-lacivertliler teknik direktörü Jose Mourinho, bordo-mavilileri kızdıracak bir harekete imza attı.

OLTA HAREKETİ YAPTI

Karşılaşma öncesinde sahaya ayak basan Portekizli teknik adam, futbolcularıyla orta sahanın ortasında sohbet ettiği esnada olta işareti yaptı. Mourinho ve sarı-lacivertli futbolcuların gülerek karşıladığı bu anlar yayıncı kuruluşun kameralarına da yansıdı.

Mourinho'dan sahanın ortasında Trabzonsporluları çıldırtan hareketGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÜNDEM OLDU

Jose Mourinho'nun bu hareketi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Olay anına ait görüntüler sarı-lacivertli taraftarlar tarafından defalarca paylaşıldı ve yorum yağmuruna tutuldu. Trabzonsporlular ise Portekizli çalıştırıcının bu hareketini büyük tepki gösterdi.

Mourinho'dan sahanın ortasında Trabzonsporluları çıldırtan hareket
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıVolkan Cetin:

Bu fenerbahçe ye gelen oyuncusu olsun futbolcusu olsun bir tane adam cıkmazmı hayret

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Haber YorumlarıDamla Sengul:

en büyük Beşiktaş.

Yorum Beğen19
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Haber YorumlarıVahdettin Bayram:

provokasyon........ali koç zehirlemiş bunları....

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Haber Yorumlarıtarık usta:

ne var bunda hamsi işte

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Haber YorumlarıErkan Dag:

o da öğrenmiş Türkiye de hakaret etmeyi Trabzon da neden olay oluyormuş işte böyle hakaret ve kışkırtıcı olaylar yüzünden

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Haber YorumlarıPerwer:

Trabzonspor kazanırsa bakalım bu sefer hangi hareketi yapıp, ne halt edeceksin?

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Haber YorumlarıGAGS:

karaktersiz haysiyetsiz olunca her şey beklenir! sonra da salya sümük ağlarlar!!!

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Haber YorumlarıYasin Ermeydan:

Hadi TFF buna da ceza versin sonra yapı var diyorlar en büyük yapı sizsiniz

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Haber YorumlarıSer_hat:

Al işte ortamı ger,taraftar sahaya inince suçlu rakip oluyor

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Haber YorumlarıErdal null:

illa bir sorun çıkaracaksınız milleti gaza getirerek size de malzeme çıkıyo işte illa herşeyde kutuplaşma olacak ya durun bir ya içeride ülkede kavga sahada kavga işte kavga evde kavga bir durun ya yolda kimse yürüyemez hale geldi habere bak olta işareti yapmış nereden biliyorsun be kardeşim o sebeble yaptığını ya bırakın şu millete gaz vermeyin yeter

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