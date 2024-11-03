Mourinho'dan sahanın ortasında Trabzonsporluları çıldırtan hareket
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçı öncesinde sahanın ortasında futbolcularıyla sohbet ederken olta hareketi yaptı. O anlara ait görüntüler kısa sürede gündem oldu.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki dev randevuda Trabzonspor ile Fenerbahçe Papara Park'ta kozlarını paylaşacak. Müsabaka öncesinde sarı-lacivertliler teknik direktörü Jose Mourinho, bordo-mavilileri kızdıracak bir harekete imza attı.
OLTA HAREKETİ YAPTI
Karşılaşma öncesinde sahaya ayak basan Portekizli teknik adam, futbolcularıyla orta sahanın ortasında sohbet ettiği esnada olta işareti yaptı. Mourinho ve sarı-lacivertli futbolcuların gülerek karşıladığı bu anlar yayıncı kuruluşun kameralarına da yansıdı.
GÜNDEM OLDU
Jose Mourinho'nun bu hareketi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Olay anına ait görüntüler sarı-lacivertli taraftarlar tarafından defalarca paylaşıldı ve yorum yağmuruna tutuldu. Trabzonsporlular ise Portekizli çalıştırıcının bu hareketini büyük tepki gösterdi.