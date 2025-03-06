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Mourinho'dan mağlubiyet sonrası taraftarları çileden çıkartan sözler: Onlar da takım gibiydiler

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers'a 3-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından konuştu. Mağlubiyeti hakkettiklerini ve tur şanslarının devam ettiğini belirten Mourinho, "Taraftarlar aslında takım gibiydi. Onlar da büyük destek gösteremedi, takım iyi performans gösteremedi, teknik direktör de iyi performans gösteremedi" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'a 3-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"HAK EDİLMİŞ BİR MAĞLUBİYET"

Portekizli teknik adamın açıklamaları şu şekilde;

"Hak edilmiş bir mağlubiyetti. Onlar hak etti. Biz çok hata yaptık. Onlar hata yapmadı. Ön alanda fırsatlar bulduk ama atamadık. Orta alanda hatalar yaptık. Tüm ikili mücadeleleri kaybettik. Tur hala bitmedi. 3-1 gerideyiz ve bir 90 dakika daha var. Tur henüz bitmedi.

"DESSERS EN İYİSİ DEĞİL"

İkinci yarıda, ilk yarıdaki hataları yapmaya devam ettik. Dessers iyi oyuncu ama dünyanın en iyisi değil, ikinci yarıda öyle gösterdik. Tüm hava toplarını aldı.

"FRED'İN EKSİKLİĞİNİ HİSSETTİK"

Orta sahada Fred'in eksikliğini, organizasyon anlamında hissettik. Ön bölgede hareketli değildik. İyi şutlarımızı da kaleci kurtardık. Kötü bir performans gösterdik. Bu sonucu kabul etmemiz gerekiyor.

"TARAFTARLAR DA TAKIM GİBİYDİ"

Taraftarlar aslında takım gibiydi. Onlar da büyük destek gösteremedi, takım iyi performans gösteremedi, teknik direktör de iyi performans gösteremedi. Ibrox'ta iyi desteklenecekler, o stadyumu biliyorum. Birkaç günlük dinlenme fırsatımız olacak. Skriniar geldiğinden beri 10 maç üst üste 90 dakika oynadı. Kendimizi suçlamak dışında bir şey konuşmamamız lazım."

Mourinho'dan mağlubiyet sonrası taraftarları çileden çıkartan sözler: Onlar da takım gibiydiler
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

resmen fb taşak geçiyor mori :)

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