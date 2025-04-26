Mourinho, hakem kararlarına isyan etti: Yine canımız yandı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, deplasmanda 1-0 geriye düşmelerine rağmen 3-1 galip ayrıldıkları Gaziantep Fk maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"MAÇI DOMİNE EDEN BİZDİK"

Portekizli teknik adam, "Rakibin attığı gol, bizim hatamızdan sonra iyi bir şutla geldi. Bunun dışında oynamaya çalışan ve maçı domine eden bizdik. İlk yarıda değişiklik yaptık ve daha sonra değişiklik yaptık. 3-1'den sonra tamamen takıma denge getirmek için değişiklik yaptık ve her şey bizim için iyi gitti" dedi.

"TEK FARK GOL ATMAMIZDI"

45-72 arasındaki 3 golü değerlendiren Mourinho, "O periyottaki fark, gol atmamızdı. İlk yarıda da pozisyonlar bulduk. İkinci yarıda da pozisyonlar bulduk ama o periyotta goller bulduk. Maçı domine etmiştik" sözlerini sarf etti.

"HAKEM KARARLARINDAN YİNE CANIMIZ YANDI"

Mourinho, İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci değişiklikleri için, "3. dakikada sarı kart gördüğünüzde oyuncu olarak bu durum sizi kısıtlıyor. İsmail'i ilk yarıda çıkartmak istemedim, rencide etmek istemedim ama sonrasında değişiklik yapmak zorundaydım. 6 numara oynadığınızda rakibi kovalar ve müdahale edersiniz. Hakem kararlarından korkmak için çok fazla nedenimiz var. Bugün yine canımızın yandığını hissettik. O yüzden İsmail'i çıkardım. İrfan Can çok mücadele etti ama onun yerine taze bir oyuncu sokmak istedim. Onları oyundan çıkartma nedenim bunlardı. İki oyuncu da çok sıkı çalışıyor. İkisi de bu sezon sık sakatlandı. İkisi de hem iyi insanlar hem iyi futbolcular" ifadelerini kullandı.