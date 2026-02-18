Haberler

Mourinho'dan Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum

Güncelleme:
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Real Madrid maçı sonrası Galatasaray'ın Juventus'u farklı mağlup etmesine şaşırmadığını belirterek, "Onlar zaten bu seviyenin takımı" dedi.

  • Galatasaray, Juventus'u 5-2 mağlup etti.
  • Jose Mourinho, Galatasaray'ın Juventus karşısındaki performansının kendisini şaşırtmadığını belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Benfica, sahasında Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ın Juventus karşısındaki performansına da değindi.

"ŞAŞIRMADIM"

Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmaya ilişkin konuşan Mourinho, sarı-kırmızılıların performansının kendisini şaşırtmadığını ifade etti. Deneyimli teknik adam, "Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine şaşırmadım. Onlar zaten bu seviyenin takımı" sözleriyle dikkat çekti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VURGUSU

Mourinho'nun bu açıklamaları, Galatasaray'ın Avrupa'daki yükselen grafiğine yönelik önemli bir övgü olarak yorumlandı. Sarı-kırmızılı ekip, Juventus karşısında aldığı farklı galibiyetle son 16 turu için büyük avantaj elde etmişti.

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıMGk:

Fenerbahçe için gelen Galatasaray'a saygı duyup gidiyor çünkü Galatasaray saha da kazanan saha da mücadele eden bir takım

Haber YorumlarıOsman Aslan:

ooooo fena saplamış kral, nasıl olsa derin Galatasaraylı ??????

Haber YorumlarıAdam Bey:

adamın yüzüne bak tam Eppştain valla. kardeşidir olabilir mi????

Haber YorumlarıUğur Çolak:

:)))))))))))))

Haber Yorumlarıo. kara:

EPSTEİN BU KADAR YAKISIKLI DEGIL

