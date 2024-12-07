Mourinho'dan dev derbi öncesi Beşiktaş için çok konuşulacak sözler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş derbisi öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BİR AN ÖNCE MAÇ BAŞLASIN"

Mourinho, yaptığı açıklamada "İyi hissediyorum, bu tarz maçlardan önce iyi uyuyorum. Maçlardan sonra iyi uyuyamıyorum adrenalinden dolayı. Bir an önce maçın başlamasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLAMAZ"

Deneyimli teknik adam, "Beşiktaş şampiyon olamaz ama derbileri kazanabilir. Burada anladığım kadarıyla bazen derbileri kazanmak, şampiyonluklardan daha önemli görülebiliyor. Üzerlerinde baskı yok, hocaları değişti ve iyi oyuncuları var. Bizler son aylarda iyi oynuyoruz ve motiveyiz, lig şampiyonluğu için mücadele ediyoruz" diye konuştu.