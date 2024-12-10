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Mourinho'dan Beşiktaş için olay yaratacak sözler: 8 kez yeneriz

Mourinho'dan Beşiktaş için olay yaratacak sözler: 8 kez yeneriz
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Athletic Bilbao maçı öncesi açıklamalarda bulundu. 1-0 yenildikleri Beşiktaş derbisiyle ilgili de konuşan Mourinho, "Beşiktaş maçı 10 kere oynansa, 8 kere biz kazanırdık. 1 kere Beşiktaş kazanır, 1 maç da berabere biterdi" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Athletic Bilbao ile yarın oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, 1-0 kaybettikleri derbinin ardından Beşiktaş ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"FİKSTÜRÜMÜZ ÇOK ZOR"

Jose Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde;

Çok zorlu bir maç olacak. Avrupa'da fikstürümüz zor oldu. Herkes evinde oynadığı maçlarda kolay takımlarla karşılaşmak ister. Bizim işimiz zor. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Geçtiğimiz haftada Real Madrid'e karşı oynayacağız. Onların hedefi üst sıralarda bitirmek. Final kendi evlerinde olacağı için bu onlara ekstra motive olacak. İçinde bulunduğumuz zor durumlar var. Fred cezalı, kadroya yazamadığımız oyuncular var. Bir üst tura çıkmak istiyoruz. Lyon maçı da çok zorlu olacak. Biz son maçlara bırakmak istemiyoruz bu yüzden evimizde oynayacağımız bu iki maçtan bir şeyler almamız gerekiyor.

"MOTİVASYON İŞİ KOLAY"

Motivasyon kısmı kolay. Yarın iyi bir takıma karşı oyanayacağız bu da motivasyonu doğal olarak kendiliğinden sağlanır. Kaybettiğimiz maçlarda bir sonraki maçı bir an önce oynayıp kazanmak istiyoruz. Motivasyon problemimiz bu yüzden yok. Bugün herkesin katılımıyla güzel bir taktiksel antrenman yaptık. Taktiksel olarak her şey çok net.

"BILBAO SÜRPRİZLERLE DOLU DEĞİL"

Bilbao'nun sürprizlerle dolu bir takım olduğunu düşünmüyorum. İstikrarlı bir takım, oyuncuları aynı be yaptıkları şeyleri iyi şekilde sürdürüyorlar. Savunmaları, hücumları çok net. Oyuncularımla yaptığım toplantıda 'Bilbao karmaşık değil! Analiz karmaşık değil ama onlara karşı oynamak karmaşık' dedim. Zor bir maç olacak ama sürprizlerle dolu olmayacak.

"ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUM"

Önceliğim her zaman bir sonraki maç. Bilbao maçından sonra önceliğimiz yine Süper Lig olacak. Puan farkı 3'e düştü, şimdi 6 ama lig uzun bir maraton. Takıma inanıyorum, şampiyon olacağımıza inanıyorum.

PEP GUARDIOLA SÖZLERİ

Pep Guardiola, beni seviyor ve ben de onu seviyorum. Küme düşmelerini istemiyorum. Ben adaleti görmek isterim! Küçük takımlar limitlerini 5-10 euro açtığında ceza alıyor. Roma'da bu limit sıkıntısını çektim. Büyüklerin bu çarktan kaçabilmesini doğru bulmuyorum. Tek istediğim adalet, karşılıklı kötü niyet asla yok.

"NASIL OYNAYACAĞIMI SÖYLEYEMEM"

Neler yapmamız gerektiğinden konuşmayacağım. İdmanı izlettirmiyoruz, taktiksel çalışmaları yaptık. Bilbao'nun kanatlarında oynayan iki kardeş çok tehlikeli! Geriden gelen oyuncuları da ceza sahasına girmek için agresif. Sizde iyi analiz etmişsiniz ama nasıl bir oyun oynayacağımı söyleyemem. Kısıtlı bir kadromuz var, Çağlar Söyüncü kulübede olacak. Zamana ihtiyacı var. Slavia Prag iyi takım, savaştık ve kazandık. Bilbao maçında da sonucu alabileceğimizi düşünüyorum.

"BEŞİKTAŞ'I 10 MAÇTA 8 KEZ YENERİZ"

Aslında içinde bulunduğumuz zor durumlar var. Fred cezalı, kadroya yazamadığımız oyuncular var. Sakatlıktan yeni gelen isimler var. Zor bir maç olacak ama Bilbao için de zor geçecek. Her şey mümkün. Kazanma ihtimalimizin daha yüksek olduğuna inanmak istiyorum. Beşiktaş maçı 10 kere oynansa, 8 kere biz kazanırdık. 1 kere Beşiktaş kazanır, 1 maç da berabere biterdi. Beşiktaş için o gece harikaydı ama bizim için değildi. Bizim özgüvenimizi etkilemedi çünkü biz daha iyi oynadık. Mutluluğumuzu etkiledi ama birlikteliğimizi etkilemedi. İlk golü atsak, Beşiktaş maçını rahat alırdık. Ayağa kalkmamız lazım, biz profesyoneliz. O maçtan sonra Samandıra'da kaldım ve Bilbao'yu izledim. Ağlamak için vaktiniz yok. Beşiktaş maçından önce 5-6 maç kazandık ama sakin olmamız gerektiğini söyledim. Yine aynısını söylüyorum. Tekrardan güleceğiz, umarım bu en kısa zamanda olur.

"11 PUAN YETEBİLİR"

Artık puanlara ve datalara bakıyoruz. Hissiyatımız, 3 puanın yani 11 puanının bir üst tur için yeterli olacağını düşünüyoruz. Play-Off turunu da geçmeyi düşünmeliyiz. Puan + puan alarak da sonuç iyi olabilir."

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıCengiz Aktaş:

İşin kötüsü şu ki, 8 kez oynamayacaksınız. Sadece 1 sezonda 2 maç hakkınız var. 1 tanesini kaybettiniz. Bakalım 2. maç ne olacak efendim? :)))

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Hepiniz hayal satıyorsunuz sezon sonu gs şampiyonluğunu ilan eder sende gidersin

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Haber YorumlarıHurifade:

Morukyo

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Haber YorumlarıSer_hat:

Kaç derbi kazandın ki...

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Haber YorumlarıA Alkan:

Fb lileri uyutuyor, insanın önüne geçen sene fb nin topladığı puanı oynadığı futbolu sorarlar. İsmail hocayı arar olacaklar. Dikiz aynasına bakma önündeki maçlara bakta oynayacağın takımlarda aynı analizi yapta yenilme

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Haber YorumlarıCafer Bostancı:

birkere yeter muro

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Haber YorumlarıSedat Onat:

Geriye kalan 8 maçı iple çekiyoruz ??????

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Hee Heee. Çok akıllıca. Sankinfutbol oynadığında yenildik. Boş işlerin peşindesiniz.

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