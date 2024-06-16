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Mourinho bizzat devrede! 30 milyon euroluk yıldızı Fenerbahçe'ye getiriyor

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen genç stoper Dean Huijsen'i kadrosuna katmak istiyor. 19 yaşındaki yıldızın transfer edilmesi için teknik direktör Jose Mourinho'da bizzat devreye girdi. Juventus, Huijsen için 30 milyon euro istiyor.

Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu teknik direktörlük görevine getiren ve şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Juventus'un genç yıldızı Dean Huijsen için düğmeye bastı.

MOURINHO BİZZAT DEVREDE

Tuttosport'un haberine göre; Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda Juventus'un genç yıldızı Dean Huijsen ile ilgileniyor. Jose Mourinho'nun da bu transferde devreye girdiği ve anlaşma için çaba sarf ettiği ifade edildi.

Mourinho bizzat devrede! 30 milyon euroluk yıldızı Fenerbahçe'ye getiriyor

30 MİLYON EURO İSTİYORLAR

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un 19 yaşındaki genç stoper için yaklaşık 30 milyon euro bonservis bedeli beklediği aktarıldı. Öte yandan haberde Torino devinin, Dean Huijsen'i Atalanta'dan Koopmeiners'ı almak için takasta kullanmak istediği belirtildi.

Mourinho bizzat devrede! 30 milyon euroluk yıldızı Fenerbahçe'ye getiriyor

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında sadece 1 maçta forma giyen İspanyol stoper, ligin ikinci yarısında kiralık gittiği Roma'da 5'i ilk 11 olmak üzere 14 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

İtalya Serie A Jose Mourinho Fenerbahçe Juventus Roma Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Bay Che:

ya morinho gs ye çalışıorsun yine helal

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