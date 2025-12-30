Mourinho Benfica'nın da başına bela oldu

Benfica, Bruno Lage'nin ardından takımın başına getirdiği Jose Mourinho ile ligde istediği istikrarı yakalayamadı. Portekiz temsilcisi, Mourinho yönetiminde çıktığı 12 lig maçında 10 puan kaybederken, lider Porto'nun 10 puan gerisine düştü.

BENFICA, MOURINHO İLE BEKLENEN ÇIKIŞI YAPAMADI

Benfica'da teknik direktör değişiminin ardından umutlar Jose Mourinho'ya bağlandı. Ancak Portekiz ekibi, tecrübeli çalıştırıcıyla ligde aradığı sonuçları bulmakta zorlandı. Mourinho yönetiminde ligde 12 maça çıkan Benfica, bu süreçte 10 puan kaybetti.

PUAN DURUMUNDA 10 PUANLIK FARK

Ligde 16 haftası geride kalan Portekiz Premier Lig'de Porto 46 puanla zirvede yer alırken, Sporting Lizbon 41 puanla ikinci sırada bulunuyor. Benfica ise 36 puanla üçüncü basamakta kalarak liderin 10 puan gerisine düştü.

BRAGA MAÇI 2-2 BİTTİ, MOURINHO: KAZANDIK

Benfica'nın son oynadığı Braga karşılaşması 2-2 sona ererken, Jose Mourinho'nun maç sonu açıklamaları gündem yarattı. Mourinho, karşılaşmanın ardından "kazandık" vurgusu yaparak dikkat çekti.

Portekizli teknik adam açıklamasında, "Bu büyük bir zafer. İlk yarıda Braga bizden daha iyiydi. Kısa bir süre içerisinde üstünlüğümüzü kabul ettirdik. Duran topta golü attık. İkinci yarıda Braga yoktu, sadece Benfica vardı. Oyuncular bu sorumluluğu üstlendi ve sonucu tersine çevirdi. Burada 3-2 kazanmak bizim için büyük bir sonuç. 3-2 kazandık" ifadelerini kullandı.

Mourinho, "Üçüncü golümüzü yedek kulübesinden izledim, mesafe konusunda şüphelerim vardı, VAR'ın izlediği monitörde tekrar tekrar izledim. Gol geçerli, bu büyük bir zafer. Kazandık, kazandık, kazandık" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

Benfica'nın Mourinho yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet aldığı ve 6 puan topladığı belirtildi. (Bu tabloda kalan maçların mağlubiyetle sonuçlandığı ifade edildi.) Benfica, ligde bir sonraki maçını 3 Ocak Cumartesi günü sahasında Estoril'e karşı oynayacak.