Türkiye Karting Şampiyonası'nda ilk ayak yarışları Kocaeli'de tamamlandı

Türkiye Karting Şampiyonası'nda ilk ayak yarışları Kocaeli'de tamamlandı
Kocaeli'de düzenlenen MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları sona erdi. Farklı kategorilerde başarılı olan sporcular ödüllerini aldı.

MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın Kocaeli'de düzenlenen birinci ayak yarışları sona erdi.

TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü (KO-KART) tarafından organize edilen sezonun ilk ayağında, "micro", "mini", "junior" ve "senior" kategorilerinde yarışan sporcular, iki gün dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Final yarışlarının ardından kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

Micro:

1. Ali Ersin Yücesan

2. Yiğit Nedim Yetişen

3. Kerem Çelikyay

Mini:

1. Bulut Tırınk

2. Can Aras Akgün

3. Asil Özbahadır

Junior:

1. Uygar Arslan Birgili

2. Can Özler

3. Tuğra Fatinoğlu

Senior:

1. Ateş Birinci

2. Uraz Fatinoğlu

3. Sarp Kayol

Kadın Senior:

1. Zeynep Çukurova

Junior Kadın Kategori:

1. Elif Yağmur Yeşiltay

Mini Kadın:

1. Ela Yeşiltay

2. Tuğba Yeşiltay

3. Zeynep Çiçek

Micro Kadın:

1. Nilhan Yeşiltay

2. Asena Elif Bilgili

Yarışların ardından dereceye giren sporculara kupa ve ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu
