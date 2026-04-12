Türkiye Karting Şampiyonası'nda ilk ayak yarışları Kocaeli'de tamamlandı
Kocaeli'de düzenlenen MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları sona erdi. Farklı kategorilerde başarılı olan sporcular ödüllerini aldı.
TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü (KO-KART) tarafından organize edilen sezonun ilk ayağında, "micro", "mini", "junior" ve "senior" kategorilerinde yarışan sporcular, iki gün dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.
Final yarışlarının ardından kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:
Micro:
1. Ali Ersin Yücesan
2. Yiğit Nedim Yetişen
3. Kerem Çelikyay
Mini:
1. Bulut Tırınk
2. Can Aras Akgün
3. Asil Özbahadır
Junior:
1. Uygar Arslan Birgili
2. Can Özler
3. Tuğra Fatinoğlu
Senior:
1. Ateş Birinci
2. Uraz Fatinoğlu
3. Sarp Kayol
Kadın Senior:
1. Zeynep Çukurova
Junior Kadın Kategori:
1. Elif Yağmur Yeşiltay
Mini Kadın:
1. Ela Yeşiltay
2. Tuğba Yeşiltay
3. Zeynep Çiçek
Micro Kadın:
1. Nilhan Yeşiltay
2. Asena Elif Bilgili
Yarışların ardından dereceye giren sporculara kupa ve ödülleri verildi.