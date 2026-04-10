Haberler

Türkiye Karting Şampiyonası'nın ilk ayağı, Kocaeli'de düzenlenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın ilk ayağı, Kocaeli'de yapılacak. Yarışmada sporcular farklı kategorilerde mücadele edecek ve etkinlik 12 Nisan Pazar günü tamamlanacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre şampiyonanın ilk ayağı olan Kocaeli Karting Yarışı, Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü (KO-KART) tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenecek.

Spor Toto, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve MOTUL katkılarıyla düzenlenen organizasyonda sporcular, "micro", "mini", "junior", "senior" ve "master" kategorilerinde mücadele edecek.

Yarışmacılar, yarın antrenman ve sıralama turlarının ardından eleme yarışlarına katılacak.

Etkinlik, 12 Nisan Pazar günü yarı final ve final yarışlarının ardından ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz

40 gündür savaşta olan İran, Türkiye için bu sözleri ilk kez sarf etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asensio’nun kaçıracağı maçlar belli oldu

Fener taraftarını yıkan haber geldi!

Gözaltına alınan Emre Fel’den ilk açıklama: Bir yudum alkol dahi içmedim

Gözaltına alınmıştı! Emre Fel: Bir yudum alkol dahi içmedim
Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı iddiası

Kırmızı bültenle aranıyordu, o ülkede yakalandı
Yıldız futbolcunun eski sevgilisi aldatma iddialarını geri çekti

Önce "Aldattı" dedi şimdi geri çekti! Savunması daha komik

Asensio’nun kaçıracağı maçlar belli oldu

Fener taraftarını yıkan haber geldi!

AK Partili vekil Şengül Karslı'dan muhalefete sert tepki: Ayıp arayan kendi geçmişine baksın

Şengül Karslı'dan muhalefete sert tepki: Ayıp arayan geçmişine baksın
Müşterisinin evinde temizlik yaparken 5'inci kattan düşüp öldü

Kahreden olay! Temizlik için gitti, canından oldu