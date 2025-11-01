MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası Kocaeli'de Başladı
MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları Kocaeli'de, 50 sporcunun katılımıyla başladı. Yarışlarda sporcular farklı kategorilerde mücadele ediyor.
Otomobil Sporlarında Kadın Spor Kulübü tarafından Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Karting Pisti'nde düzenlenen organizasyonda, 50 sporcu mücadele ediyor.
Sporcuların, "micro", "mini", "junior", "senior" ve "master" kategorilerinde yarıştığı organizasyonun ilk gününde antrenman, sıralama turları ve eleme yarışları yapıldı.
Şampiyonanın 5. ayağı, yarın koşulacak yarı final ve final yarışlarının ardından sona erecek.
Kaynak: AA / Şahin Oktay - Spor