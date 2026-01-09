Balıkesirli motosikletçiler Sındırgı'da buluşuyor

Sındırgı'da yaşanan iki büyük depremde destek olan Balıkesir'deki motosiklet kulüpleri ve motosiklet tutkunları, bu kez motorlarını dayanışmayı arttırmak, depremzede esnaf ve vatandaşlara destek olmak amacıyla 11 Ocak Pazar günü Sındırgı'ya sürecek.

Balıkesir merkez ve ilçelerinden çok sayıda motosiklet tutkununun katılım sağlamasının beklendiği etkinliğe, 10Riders Balıkesir Motosiklet Kulübü, Rotasız Motorcular Motosiklet Kulübü ve Karesi Motorlu Arama ve Kurtarma Kulübü öncülük edecek.

Kulüp başkanları tarafından yapılan ortak açıklamada, "Bu Pazar motorlarımızı Sındırgı'ya sürüyoruz etkinliğimize Balıkesir genelindeki üyelerimizin, motor tutkunlarının olduğu gibi, tüm Sındırgılı motosiklet severleri de mutlaka bekliyoruz. Depremde nasıl geldiysek depremden sonra da hal hatır sormak, sizleri asla unutmadık demek ve Sındırgı halkının iyi günde de kötü gününde yanındayız demek için dayanışma seferberliği kapsamında biz de varız" ifadelerine yer verildi.

11 Ocak 2026 Pazar günü saat 11.00'de Balıkesir'de stadyum karşısından hareket edecek olan motosiklet severlerin, saat 12.00'de Sındırgı Cumhuriyet Meydanı'nda olmaları planlanıyor. - BALIKESİR