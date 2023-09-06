Motivasyon konuşmasına kendini fazla kaptıran kaptan, takım arkadaşına yapmadığını bırakmadı

Brezilya alt liglerinde oynanan bir karşılaşma öncesinde takım kaptanı, motivasyon konuşması yaparken kendini kaptırınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Takım arkadaşını yakasından tutarak sarsan futbolcunun coşkulu hareketleri gündem yarattı.

Brezilya'da oynanan bir maç öncesinde alt lig takımının kaptanı kendini atmosfere fazla kaptırınca ilginç anlar yaşandı.

HEM KENDİNE HEM ARKADAŞINA VURDU

Soyunma odasında bağırarak ve coşkuyla takım arkadaşlarını motive etmeye çalışan takım kaptanı bir futbolcuyu yakasından tutarak salladı. Aynı zamanda futbolcuya vuran kaptanın motivasyon metodu gündem oldu.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Bağırdığı takım arkadaşını bırakan kaptan daha sonra kendi koluna vurmaya başladı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.