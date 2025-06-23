Morutan, Türkiye'ye geri döndü

Morutan, Türkiye'ye geri döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serie B ekibi Pisa, bonservisi Ankaragücü'nde bulunan Olimpiu Morutan'ın satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Morutan, Ankaragücü'ne geri döndü.

Türkiye'de ilk olarak Galatasaray'a transfer olan ve büyük beklentiler olmasına rağmen hayal kırıklığı yaratan Olimpiu Morutan, Serie B ekibi Pisa'da da beklentilerin altında kaldı.

ANKARAGÜCÜ'NE GERİ DÖNDÜ

Nicolo Schira'nın haberine göre; İtalya Serie B ekibi Pisa, bonservisi Ankaragücü'nde bulunan Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ın satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. 26 yaşındaki oyuncu böylece Ankaragücü'ne geri döndü.

SEZON PERFORMANSI

Pisa'da 11 maçta süre alan Olimpiu Morutan, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Deneyimli oyuncunun başkent ekibi ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Sırbistan, İsrail'e mühimmat satışını durdurdu

İran saldırısı sonrası mühimmat satışını durdurdular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öldürdüğü kızı ile 18 saat! Çocuklarını böyle oyalamış

Öldürdüğü kızı ile 18 saat! Diğer çocuklarını böyle oyalamış
Savaşta ABD'yi Hürmüz Boğazı korkusu sardı

Savaşta ABD'yi korku sardı! Beyaz Saray: Aptallık olur
Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı

Verdiği kilolarla gündemde! Zayıflama formülünü açıkladı
Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

Kaddafi ve Saddam'ın ardından ünlü dergi o ismi de kapağa taşıdı
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler

Skandal görüntü! Gösteriler sırasında Türk bayrağını çiğnediler
Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya'dan beklenmedik hareket

Film setinde skandal kavga! Çatal, bardak, ne varsa havada uçuştu
İsrailli Bakan Eliyahu: İran'daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz

Bakan canlı yayında açık açık söyledi! İşte İsrail'in asıl planı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.