Morutan, Türkiye'ye geri döndü

Türkiye'de ilk olarak Galatasaray'a transfer olan ve büyük beklentiler olmasına rağmen hayal kırıklığı yaratan Olimpiu Morutan, Serie B ekibi Pisa'da da beklentilerin altında kaldı.

ANKARAGÜCÜ'NE GERİ DÖNDÜ

Nicolo Schira'nın haberine göre; İtalya Serie B ekibi Pisa, bonservisi Ankaragücü'nde bulunan Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ın satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. 26 yaşındaki oyuncu böylece Ankaragücü'ne geri döndü.

SEZON PERFORMANSI

Pisa'da 11 maçta süre alan Olimpiu Morutan, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Deneyimli oyuncunun başkent ekibi ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.