Morutan sanki Galatasaray'dan gitmeyi beklemiş! İtalya'da yaptıkları ağızları açık bıraktı

Galatasaray'da beklenen performansı sergileyemeyen Olimpiu Morutan, sezon başında İtalya Serie B ekibi Pisa'ya satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Rumen futbolcu yeni takımında sergilediği performansla mest etti. Pisa, 12 maçta 4 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağlayan Morutan'ı sezon sonunda 5.5 milyon euroya kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fatih Terim döneminde Galatasaray'ın büyük uğraşlarla Steaua Bükreş'ten 4.1 milyon euroya kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan, beklentileri karşılayamamıştı. İtalya Serie B ekini Pisa'ya kiralanan futbolcu buradaki performansıyla herkesi kendisine hayran bıraktı.

İTALYA'DA ŞOV YAPIYOR

İtalya Serie B'de geçen hafta Cosenza maçında 2 gol, bu hafta ise Cagliari'ye karşı 1 gole imza atan Olimpiu Morutan, performansıyla parmak ısırtmaya devam ediyor. Rumen futbolcu, şu ana kadar 12 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans gösterirken, sezon sonunda bonservisiyle Pisa'ya transfer olmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

5.5 MİLYON EUROLUK OPSİYONU VAR

Pisa'ya transferinde zorunlu satın alma opsiyonu da bulunan Olimpiu Morutan için Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyleydi:

Profesyonel futbolcumuz Olimpiu Vasile Morutan'ın geçici transferi konusunda Pisa Sporting Club S.r.l. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Pisa Sporting Club S.r.l., şirketimize 150.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Pisa Sporting Club S.r.l. 31 Mayıs 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcuyu 5.500.000 Euro transfer bedeli karşılığında kesin olarak transfer etme hakkına sahiptir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun en az 25 maçta 45 dakika oynaması ve Pisa Sporting Club S.r.l'nin İtalya Serie A Ligi'ne çıkması durumunda kesin satın alma şartı 5.500.000 Euro transfer bedeli ile gerçekleşecektir.