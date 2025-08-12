Morata Galatasaray'ı fena bombaladı: Verilen sözler tutulmadı

Morata Galatasaray'ı fena bombaladı: Verilen sözler tutulmadı
Galatasaray'dan ayrılan Alvaro Morata, sosyal medya üzerinden taraftara veda mesajı yayınladı. İspanyol yıldız, Galatasaray taraftarına gösterdiği sevgi ve destek için teşekkür ederken, kulüple yaşadığı deneyimlere dair eleştirilerde bulundu. Morata, verilen sözlerin ve temel değerlere duyulan saygının korunmadığını belirtti.

Galatasaray'dan ayrıldığı açıklanan ve anlaşma kapsamında Milan'dan sarı-kırmızılılara 5 milyon euro gibi bir bedel kazandıran Alvaro Morata, sosyal medyadan yayınladığı mesajla Galatasaray taraftarına veda etti. Alvaro Morata, yayınladığı mesajla Galatasaray taraftarına veda ederken yönetimle ilgili sitemde bulundu.

İspanyol yıldızın yayınladığı mesaj şu şekilde;

"Sevgili Galatasaray taraftarları ve Türk halkı, Bana gösterdiğiniz sevgi, sıcaklık ve destek için yürekten teşekkür ediyorum.

İlk günden itibaren kendimi evimde hissettirdiniz ve kariyerimde yaşadığım en olağanüstü desteklerden birini sundunuz. Ne yazık ki, kulüple yaşadığım deneyim için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim.

Verilen sözlerin ve temel değerlere duyulan saygının korunmadığı anlar oldu. Son ana kadar verilen taahhütler yerine getirilmedi; öyle ki, emeğimle kazandığım maaşımın bir kısmından ve diğer sözleşmesel haklarımdan feragat etmek zorunda kaldım (yayınlanan rakam doğru değildir).

Benim için hem hayatta hem de işte bazı prensipler vardır ki asla çiğnenmemelidir: Herkesin hakkına saygı göstermek bunlardan biridir. Kazanılmış olanın tanınmaması ve ödenmemesi, benim gözümde kabul edilemez ve inandığım adalet ile profesyonellik değerlerine aykırıdır.

Bu konular çoğu zaman açıkça konuşulmaz; ancak taraftara gerçekte ne olduğunu açıklamanın doğru olduğuna inanıyorum. Siz ve İstanbul şehri daima kalbimde yer alacaksınız, bugün ve gelecekte sizlere en iyisini diliyorum.

Teknik direktöre ve onun harika ekibine özel bir teşekkürler. Galatasaray'ın tarihini yazmaya devam edeceğinizden eminim. Paylaştığımız anlar için tüm takım arkadaşlarıma ve Florya'daki tüm emekçilere yürekten teşekkür ederim.

Sevgiyle, Álvaro"

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
