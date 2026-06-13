"Kuzeyin Sultanı" Monterrey, 2026 FIFA Dünya Kupası'na hazır

2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesi Meksika adına ev sahipliği yapacak üç şehirden biri olan Monterrey, 4 maçın ev sahipliğini yapacak.

Nuevo Leon eyaletinin başkenti olan Monterrey, Meksika'nın sanayi şehri olarak kabul ediliyor.

Etrafını saran görkemli dağların ortasında, gökdelenleri ve gelişmiş sanayisiyle Meksika'da "Kuzeyin Sultanı" (La Sultana del Norte) diye anılan Monterrey, ülkenin en önemli ticaret, endüstri ve eğitim merkezi konumunda bulunuyor.

Güçlü gastronomisi ve yüksek yaşam standartlarıyla dikkati çeken Monterrey, Dünya Kupası'ndaki 4 grup karşılaşmasında futbolseverleri ağırlayacak.

Dünya Kupası maçları, Monterrey'nin Guadalupe bölgesinde bulunan, ikonik dağ manzarasıyla bütünleşen ve turnuva için resmi adı "Estadio Monterrey" olarak belirlenen stadyumda oynanacak.

Kültür ve sanat alanında da iddialı olan Monterrey, şehrin merkezinde yer alan devasa Macroplaza, modern sanat müzesi MARCO, tarihi Barrio Antiguo ve Paseo Santa Lucia kanalı gibi çok sayıda simge yapıyı barındırıyor. Şehrin hemen dışında yer alan ve eski bir çelik fabrikasının dönüştürülmesiyle elde edilen Fundidora Parkı ise şehre gelenlerin ziyaret ettikleri bölgeler arasında yer alıyor.

Monterrey'in merkezi olarak kabul edilen Macroplaza, büyüklüğüyle dikkati çekiyor.

Moskova'daki Kızılmeydan'ın iki, Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nını beş katı büyüklüğünde olan Macroplaza, turnuva sırasında birçok futbolseveri ağırlayacak.

Gastronomisiyle öne çıkıyor

Meksika mutfağının en önemli gastronomi durakları arasında bulunan Monterrey, geleneksel yemekleri ve zengin mutfak kültürüyle turnuva boyunca unutulmaz lezzetler sunmaya hazırlanıyor.

Latin Amerika'nın en iyi 100 restoranı arasında bulunan işletmelere sahip olan şehirde kültürel miras olarak ilan edilen 547 orijinal tarif yer alıyor.

Turnuva boyunca kuzey Meksika misafirperverliğini en üst seviyede sergilemeyi hedefleyen Monterrey, geleneksel "Cabrito" (oğlak çevirme) yemeği ve zengin mutfak kültürüyle turnuvaya gelen futbolseverlerin deneyimleyeceği tatların başında geliyor.

Futbol karnavalı yaşanacak

Monterrey'deki FIFA fan zone alanı, turnuva boyunca futbol heyecanını tamamen ücretsiz ve karnaval havasında sunmak üzere tasarlandı. Latin Amerika'nın en büyük meydanlarından biri olan Macroplaza'da kurulacak taraftar alanında, dev ekranlardan canlı maç yayınlarının yanı sıra bölgenin kültürel zenginliğini yansıtan etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Valilik Sarayı ile modern binaların arasında kurulacak fan zone, binlerce taraftarı aynı anda ağırlayacak büyüklükte olacak. Alanda tüm Dünya Kupası maçları canlı ve yüksek çözünürlüklü ekranlardan yayınlanacak.

Futbol tutkusu çok yüksek

Güçlü bir futbol kültürüne de sahip olan Monterrey, CF Monterrey ve Tigres takımlarına ev sahipliği yapıyor.

Futbol tutkusunun yoğun yaşandığı şehirde iki takım arasında oynanan 'Clasico Regio' derbisi ülkenin en ateşli ve en gürültülü rekabetleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Şehirdeki statların birçok maçta tamamen dolu olması ise Monterrey'i Meksika'nın tartışmasız en coşkulu futbol kentlerinden biri haline getiriyor.