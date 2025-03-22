Montella: Zorlu Bir Maç Olacak

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Mararistan maçı öncesi yaptığı açıklamada, tehlikeli bir rakiple oynayacaklarını belirterek, tuzağa düşmek istemediklerini söyledi.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında A Milli Futbol Takımı yarın TSİ 20.00'de başkent Budapeşte'de bulunan Puskas Arena'da ile Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde stadyumda A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ufak bir avantajları olduğunu söyleyen Montella, "O yüzden çok tehlikeli bir rakiple karşılaşacağımızı biliyoruz. Tuzağa düşmek istemiyoruz, A Ligi'nde mücadele etmiş bir rakip. Genel olarak ofansif ve defansif iyi bir maç ortaya koymak istiyoruz. Üç gün arayla oynanan bir maç olacak tabii ki iki takım için de yorgunluklar olacaktır. Başından sonuna kadar bir savaş olacak. Buna hazırız" diye konuştu.

Sakat futbolcuların durumu için ise İtalyan teknik adam, "Maalesef biliyorsunuz bazı futbolcularımız geriye dönebilirler mi diye sonuna kadar şansımızı denedik. Onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum ama kulüplerine de dönmeleri gerekiyordu. Hala bazı soru işareti olan oyuncularımız var, yarına kadar zamanımız var. Umarım her şey istediğimiz gibi gider" şeklinde konuştu.

"Hakkaniyetli şekilde görevimi yapmaya çalıştım"

Hakkaniyetli olarak görevini yapmaya çalıştığını ifade eden Vincenzo Montella, "Dürüst olmak gerekirse hakkaniyetli şekilde görevimi yapmaya çalıştım. Biliyorsunuz ki iki farklı roldeyiz. Herkes kendi rolünü yapmakla sorumlu. Geçen mart ayını saymazsak genel olarak takımımızın ne kadar iyi performans koyduğunu hepimiz gördük. Mart ayı neleri düzeltmemiz gerektiğine dair bizim için çok faydalı oldu" ifadelerini kullandı.

Macaristan'ın evinde 13 maçlık yenilmezlik serisi olduğunun hatırlatılması üzerine ise Montella, "O yüzden zorlu bir maç olacağını söyledim. Ufak bir avantaj var, ilk maçı unutmak gerek. Rakibimiz çok agresif başlayabilir. O yüzden tamamıyla başından sonuna kadar gerçek bir savaş olacak. Ona da hazırlıklıyız" dedi.

FIFA Dünya Kupası'na gitmek için muazzam performans ortaya koymanın önemine değinen 50 yaşındaki teknik adam, "Zamanı geldiğinden maksimum performanslar göstererek o hayale kavuşmak istiyoruz. Ben hayal etmek istiyorum. Bu hayali beslemek için de elimizde ne varsa en iyisini yapmak zorundasınız" şeklinde konuştu.

"Oraya davetli olarak gidiyoruz"

ABD'de de yapacakları kamp için ise Vincenzo Montella, "Çok güzel bir fırsat doğdu, böyle önemli deneyimlerin kazanılması değerli. Alışkanlık da kazanmak istiyoruz. İlerleyen zamanda daha fazla bu konuyu konuşuruz. Aslında şunu da söylemek gerekiyor, oraya gidiyorsak son zamanlarda bir cazibemizin de ortaya konulduğunu söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi oraya davetli olarak gidiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - BUDAPEŞTE