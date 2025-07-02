Montella'nın yardımcısı sürpriz! Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştırmıştı

Montella'nın yardımcısı sürpriz! Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştırmıştı
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Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Tahir Karapınar'ın, Selçuk Şahin'in Eyüpspor'a gitmesi nedeniyle boşalan A Milli Takım yardımcı antrenörlüğü görevine getirilmesi ve Montella'nın ekibine katılması bekleniyor.

Süper Lig ekibi ikas Eyüpspor'un başına geçen Selçuk Şahin, A Milli Takım'daki görevinden affını istemişti. Bu doğrultuda A Milli Takım'ın teknik ekibinde bir değişiklik yaşanacak.

TAHİR KARAPINAR MİLLİ TAKIMA

Selçuk Şahin'in görevinden ayrılmasının ardından, yerine gelecek isim netleşiyor. Basında yer alan haberlere göre; Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Tahir Karapınar'ın A Milli Takım yardımcı antrenörlüğü görevine getirilmesi ve Vincenzo Montella'nın ekibine katılacağı belirtildi.

Montella'nın yardımcısı sürpriz! Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştırmıştı

SON GÖREV YERİ FENERBAHÇE

Tecrübeli futbol adamı, son olarak Fenerbahçe altyapısında gelişim antrenörü olarak görev almıştı. 2019-2020 sezonunda Sarı-lacivertlilerin başında 9 maça çıkan 58 yaşındaki teknik adam, 1.44 puan ortalaması yakalamıştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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