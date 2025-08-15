Montella, Mourinho'yu Ziyaret Etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile baş başa bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda 2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesi milli futbolcuların durumu hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Montella ve Mourinho, Can Bartu Tesisleri'nde baş başa bir toplantı gerçekleştirdi.

2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesinde yeni sezondaki ilk kulüp ziyaretini gerçekleştiren Montella, Portekizli teknik adamdan milli futbolcuların son durumlarıyla ilgili bilgi aldı ve kendisiyle fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
