Haberler

Vincenzo Montella: Burası milli takım olduğu için her maç çok ciddi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendikleri hazırlık maçının ardından oyuncularının performansından memnun olduğunu belirtti. Sakat oyuncuların durumu ve Dünya Kupası hazırlıkları hakkında da açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Bu maçta tempolu oynamak çok önemliydi. Futbolcularımızın sahada ciddiyetini gördüğümde memnun kaldım. Burası milli takım olduğu için her maç çok ciddi. Makedonya çok organize bir takım. Bundan önce seyrettiğimiz maçlarda kolay kolay maçtan kopan bir takım değil. Biz bu akşam erkenden gol bulduğumuz için tabii ki mutluyuz. Çok dengeli bir takıma sahipler" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası öncesi hazırlıklarında konuk ettiği Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella değerlendirmelerde bulundu. Maçtan önce yaptığı 'Kuzey Makedonya, Avustralya ile benzer futbol oynuyor' benzetmesinin hatırlatılması üzerine Montella, "Hiçbir takım birebir olmaz. Benzerliklerin olduğunu bildiğimiz için Makedonya'yı seçmiştik. Bu maçta tempolu oynamak çok önemliydi. Futbolcularımızın sahada ciddiyetini gördüğümde memnun kaldım. Burası milli takım olduğu için her maç çok ciddi. Makedonya çok organize bir takım. Bundan önce seyrettiğimiz maçlarda kolay kolay maçtan kopan bir takım değil. Biz bu akşam erkenden gol bulduğumuz için tabii ki mutluyuz. Çok dengeli bir takıma sahipler" sözlerini sarf etti.

'ONLARI YÜZDE 100'E YAKIN DURUMA GETİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ'

Sakat oyunculardan bahseden Montella, "İki haftaya yakın zamanımız var. Kondisyonunu bulması gereken oyuncularımız var. Kenan, Hakan, Kerem... Kerem sakatlıktan yeni çıktı. Arda da onlardan bir tanesi. Bugün onun açısından önemli bir yarım saat gördük. Ferdi de ufak bir sakatlıkla geldi. Daha antrenman yaptıramadık ona. Onların yüzde 100'e yakın duruma getirmeye çalışacağız" dedi.

'BEN OYNAMIYORUM ŞANSLIYIM O KONUDA'

Amerika'da gerçekleşecek olan Dünya Kupası'nda sıcak bir hava olacağıyla ilgili konuşan Montella, "Umarım tabii ki herkes yüzde 100 olur. Bazı oyuncular için beklememiz gerekebilir. Ben oynamıyorum şanslıyım o konuda. Futbolcularımız oynayacak. Bizi etkilemeyecek. Hemen alışmamız gereken bir konu. En iyi şekilde hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

Kadrodaki genç oyuncuların performansını değerlendiren Vincenzo Montella, "Performanslarından memnunum. Beklentimizin dışında bir şey olmadı. Böyle performans vereceklerini biliyorduk. Kendi kulüplerinde de zaman almaya başlayan oyuncularımız. Onlar için mutlu oluyorum" sözlerini kullandı.

İtalyan teknik adam sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Strateji geliştirirken ben bütün futbolcularımı düşünüyorum. Bütün oyuncularımızın farklı özellikleri var. Maçtan maça her seferinde değiştirebiliyorsunuz. Ben sadece şimdiki zamanı değil geleceği de planlamaya çalışıyorum. Can Uzun ikinci ligde oynamadığı dönemde de milli takıma çağırıyordum. Kenan Yıldız, Juventus'un ikinci takımındayken çağırmıştım mili takıma. Can Uzun ve Deniz Gül benimle oynamaya başladı. Onlara inanıyorum. İnanmasam burada olmazdılar."

'BÜTÜN ENERJİM MİLLİ TAKIM İÇİN'

Tek düşüncesinin milli takım olduğunu belirten Montella, "Bütün enerjim milli takım için. Menajerime de söyledim. 'Biri ararsa bana getirme' dedim. Bütün düşüncem milli takım. Bütün enerjimi buraya fokusladım" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Sinan Burhan: 1 hafta içinde CHP, Özgür Özel'i ihraç edecek

Kılıçdaroğlu Özel'in kalemini kırdı! Tarih bile konuşulmaya başlandı
CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın

CHP'li 111 vekilden ortak bildiri! Kılıçdaroğlu'na bir çağrıları var
İran'ın resti Trump'ı korkuttu: İsrail Lübnan'a asker göndermeyecek

İran'ın resti Trump'ı fena korkuttu: Hepsi yoldan geri çevrildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa'nın en büyük savunma ve güvenlik fuarının kapıları İsrail'e kapandı

Macron'dan Netantahu'yu küplere bindirecek karar: Kapıları kapadı

Ünlü oyuncunun cesedi nehirden çıkarıldı, ölümü şüpheli bulundu

Kayıp olarak aranıyordu: Ünlü oyuncunun cesedi nehirden çıkarıldı

Trabzonspor’da Zubkov dönemi sona eriyor

Süper Lig devinde ayrılık! Yıldız isim sağlık kontrollerinden geçiyor
Goce Sedloski'den Türkiye'ye övgü dolu sözler

Türkiye için neler dedi neler
İran, İsrail'in kuzeyinde yaşayanlara tahliye uyarısında bulundu

İran, açık konum verip uyardı: Tahliye edin, vuracağız
Altında 8 bin TL için tarih verildi

Altında 8 bin TL için tarih verildi
Selena Gomez, yetişkin içerikli filmde oynamak için sabırsızlanıyor

+18 filmde rol almak için sabırsızlanıyor