A Milli Futbol Takımı'nda 9 değişiklik

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kuzey Makedonya maçında Kosova karşılaşmasının 11'ine göre 9 değişiklik yaparken, milliler 1697 gün sonra Kadıköy'de sahaya çıktı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella son oynadıkları Kosova maçının 11'ine göre Kuzey Makedonya karşısına 9 değişiklikle çıktı.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya ile mücadele ediyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella son oynadıkları Kosova maçının 11'ine göre bu müsabakada 9 değişiklik yaptı. Söz konusu karşılaşmadan Ozan Kabak ile Orkun Kökçü bugünkü maçta 11'de yer aldı.

Bu mücadele için aday kadroda bulunan Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Ferdi Kadıoğlu, Mustafa Eskihellaç, Atakan Karazor, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ise yer almadı.

Millilerin 11'i

A Milliler karşılaşmaya; Altay Bayındır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Can Uzun, Oğuz Aydın ve Deniz Gül 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Mert Günok, Muhammed Şengezer, Zeki Çelik, Merih Demiral, Yusuf Sarı, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Samet Akaydin, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz ve Aral Şimşir bekledi.

Milliler, 1697 gün sonra Kadıköy'de

A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya maçıyla uzun bir süre sonra Kadıköy'de oynadı. Ay-yıldızlılar son olarak 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile 8 Ekim 2021 tarihinde burada mücadele etmişti. Milliler, Kuzey Makedonya karşılaşmasıyla 1697 gün sonra Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde maça çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
