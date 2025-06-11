Montella: 'Bugün kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum'

Montella: 'Bugün kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum'
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Meksika'ya 1-0 kaybettikleri hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada, isabet oranlarının düşük olduğunu ve takımın ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu belirtti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Futbol bu şekilde oluyor. Bazen çok yüklenirsiniz ama isabetli olamazsınız. Bazen ise daha az yüklendikten sonra isabetli olursunuz. Bugün isabet oranımız düşüktü. Futbol maalesef böyle" dedi.

A Milli Futbol Takımı, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kasabasında yer alan Kenan Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Meksika'ya 1-0 mağlup oldu. Bu mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi ve kampı değerlendiren Vincenzo Montella, "Sezon ortasında oynayan oyunculardan kurulu bir takıma karşı mücadele ettik. Fiziksel olarak farkı hissedebiliyoruz. Her şeye rağmen rakipten 3 kat fazla şutumuz var. Sadece isabet oranı düşüktü maalesef. İlk yarı herkes topu gerisindeyken hatalı bir gol yedik. Bu bize deneyim kazandırdı. Bu hataları yapmamamız gerekiyor. Bu kamp döneminde 4 yeni futbolcuyu milli takım formasını giyerken gördük. Gelecekten ümitliyiz. Kaybettiğimiz için mutsuzuz. Bugün kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum. Bu kampı bu şekilde noktalıyoruz. Deneyimlerimizi ileriye götüreceğiz" ifadelerini kullandı.

'HERKES KENDİ ROLÜNÜ YAPTI'

Kampta herkesin performansından memnun kaldığına dikkat çeken Montella, "Herkesin kendi rolünü yaptığını söyleyebilirim. Kampta herkesin performansından memnun kaldım. Çünkü takım ruhunu ve mücadeleyi sahaya yansıtabildiler. Her zaman istediğimiz takım ruhunu... Ben geldiğimde FIFA'da 40'ıncı sıradaydık. Daha sonra 27'nci sıraya kadar yükselebildik. Meksika takımı da 17'nci sırada. Rakibimizin değerli bir rakip olduğunu unutmamamız lazım. Genel olarak baktığımızda hak ettiğimiz bir mağlubiyet değildi. O üzüntüyle kaldık bu akşam. Herkes mücadelesini verdi. Sadece biraz daha isabetli olabilirdik" sözlerini kullandı.

'FUTBOL MAALESEF BÖYLE'

İsabet konusunda sorun yaşadıklarını belirten Montella, "Futbol bu şekilde oluyor. Bazen çok yüklenirsiniz ama isabetli olamazsınız. Bazen ise daha az yüklendikten sonra isabetli olursunuz. Bugün isabet oranımız düşüktü. Futbol maalesef böyle" sözlerini sarf etti.

İtalyan teknik adam sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Fiziksel olarak rakipten kötü bir performans ortaya koymadık. Rakiplerimiz sezon ortasında olabilir ama kora kor bir mücadele vardı. Sonuna kadar mücadelemizi verdik. Biz sezonu bitirmiş bir şekilde geldik. Bazı oyuncularımız 50 maçtan fazla oynadı. Ona rağmen fiziksel olarak rakibin gerisinde değildik. Birçok da eksiğimiz vardı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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