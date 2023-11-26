Mondihome Kayserispor-Yukatel Adana Demirspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Mondihome Kayserispor-Yukatel Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.
Stat: RGH EnerTürk Enerji?
Hakemler: Kadir Sağlam, Erdem Bayık, Ogün Kamacı
Mondihome Kayserispor : Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah (Dk. 38 Arif Kocaman), Hosseini, Carole, Karimi, Kartal Kayra Yılmaz, Kemen, Cardoso, Morte, Thiam
Yukatel Adana Demirspor : Ertaç Özbir, Dorukhan Toköz, Semih Güler, Gravillon, Rodrigues, N'diaye, Tayfun Aydoğan, Michut, Yusuf Sarı, Yusuf Erdoğan, Niang
Gol: Dk. 45+2 Yusuf Erdoğan (Yukatel Adana Demirspor )
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Mondihome Kayserispor-Yukatel Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.
15. dakikada Kayserispor Thiam'ın indirdiği topla ceza sahası üzerinde buluşan Kemen'in sert şutunda top az farkla auta gitti.
21. dakikada Gökhan Sazdağı'nın sağ kanattan ortasına topla ceza sahası içerisinde buluşan Cardoso'nun şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.
30. dakikada Kemen ile verkaça yapan Morte'nin kaleyi cepheden gören pozisyondaki şutunda kaleci Ertaş Özbir, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
32. dakikada Kemen'in rakip yarı alanın ilk metrelerinden savunmanın arkasına yolladığı şık pasla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Morte'nin sert şutunda top sağ kale direğinin dibinden auta gitti.
45+2. dakikada Rodrigues'in kaptığı topta hızlı gelişen Adana Demirspor atağında ceza sahası içerisinde oluşan karambolde, Yusuf Erdoğan önünde kalan topu ağlarla buluşturdu: 0-1
Maçın ilk yarısı konuk ekip Yukatel Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.