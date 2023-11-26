Mondihome Kayserispor-Yukatel Adana Demirspor maçı 1-1 berabere tamamlandı
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Mondihome Kayserispor-Yukatel Adana Demirspor karşılaşması 1-1 berabere sonuçlandı. Kayserispor'un golünü Morte atarken, Adana Demirspor'un golünü Yusuf Erdoğan kaydetti.
Stat: RGH EnerTürk Enerji?
Hakemler: Kadir Sağlam, Erdem Bayık, Ogün Kamacı
Mondihome Kayserispor : Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah (Dk. 38 Arif Kocaman), Hosseini, Carole, Karimi, Kartal Kayra Yılmaz, Kemen (Dk. 67 Ramazan Civelek), Cardoso (Dk. 85 Bahoken), Morte, Thiam
Yukatel Adana Demirspor : Ertaç Özbir, Dorukhan Toköz, Semih Güler, Gravillon, Rodrigues, N'diaye, Tayfun Aydoğan (Dk. 78 Nani), Michut (60. Dk. Emre Akbaba), Yusuf Sarı (Dk. 78 Arber Zeneli), Yusuf Erdoğan, Niang (Dk. 85 Yusuf Barisi)
Gol: Dk. 45+2 Yusuf Erdoğan (Yukatel Adana Demirspor ), Dk. 73 Morte ( Kayserispor )
Sarı kartlar: Dk. 50 Ertaç Özbir, Dk. 70 Tayfun Aydoğan, Dk. 90+5 Rodrigues (Yukatel Adana Demirspor ), Dk. 54. Gökhan Sazdağı, Dk. 68 Cardoso, Dk. 83 Morte ( Kayserispor )
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Mondihome Kayserispor-Yukatel Adana Demirspor karşılaşması 1-1 tamamlandı.
73. dakikada Kayserispor eşitliği sağladı. Bu dakikada korner atışından gelen topa sert vura Morte, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1
82. dakikada kornerden gelen topa iyi yükselen Semih Güler kafa vurdu. Kayserispor savunması topu uzaklaştırdı.
Karşılaşma, 1-1 berabere sonuçlandı.