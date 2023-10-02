Mondihome Kayserispor U19, Yeni Malatyaspor'u mağlup etti
U19 Elit A Ligi 2.Grup maçında Mondihome Kayserispor, evinde konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek 3 puanı kazandı. Berkan Aslan ve Arda Hasan Öğretir'in attığı gollerle galibiyeti elde eden Kayserispor, önemli bir zafer elde etti.
U19 Elit A Ligi 2.Grup ekiplerinden Mondihome Kayserispor ligin 5.haftasında evinde konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sarı kırmızılılar galibiyeti getiren golleri Berkan Aslan ve Arda Hasan Öğretir attı.
Stat: Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu
Hakemler: Hacı Güverti, Yasin Emre Ceylan, Furkan Koç
Mondihome Kayserispor U19: M. Şamil Öztürk, Hüseyin Aydın, M. Eren Arıkan, Mert Dinç, Bilal Ceylan, Burak Efe Arslan, Arda Kaya, (Furkan Arslan dk.74), Umut Türk, (Resul Ekrem Sakarya dk.68), Talha Sarıaslan, (Arda Hasan Öğretir), Berat İşkol, (Fatih Emre Taş dk.68), Berkan Arslan, (Ahmet Orkun dk.81)
Yeni Malatyaspor U19: Kerem Erdoğan, M. Emin Taştan, M. Emir Ulusoy, Furkan Söyler, Yağız Yalın, (Cengizhan Yamar dk.79), Kerem Altunışık, Mehmet Güneş, (Osman Katipoğlu dk.88), Umut Taniş, H. İbrahim Atçı, K. Yılmaz, Enes Nas
Goller: Berkan Arslan dk.57, Arda Hasan Öğretir dk.68 (Mondihome Kayserispor U19)
Kırmızı Kart: Mehmet Emin Taştan dk.32 (Yeni Malatyaspor U19) - KAYSERİ