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Mondihome Kayserispor U19, Yeni Malatyaspor'u mağlup etti

U19 Elit A Ligi 2.Grup maçında Mondihome Kayserispor, evinde konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek 3 puanı kazandı. Berkan Aslan ve Arda Hasan Öğretir'in attığı gollerle galibiyeti elde eden Kayserispor, önemli bir zafer elde etti.