Mondihome Kayserispor-Gaziantep FK Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Mondihome Kayserispor ile Gaziantep FK karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çiçek, Bahtiyar Birinci
Mondihome Kayserispor : Bilal Bayazıt, Uzodimma, Attamah, Arif Kocaman, Carole, Ali Karimi (Dk. 37 Kemen), Ackah, Ramazan Civelek, Mane, Gökhan Sazdağı, Thiam
Gaziantep Fk : Nita, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Nkoulou, Junior Morais, Furkan Soyalp, Jevtovic, Markovic, Mustafa Eskihellaç, Maxim, Dragus
Gol: Dk. 5 Thiam (Penaltıdan) (Mondihome Kayserispor )
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Mondihome Kayserispor ile Gaziantep FK karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
5. dakikada Kayserispor penaltı kazandı. Ceza sahası içine gönderilen topa hareketlenen Jevtovic, Ali Karimi'ye müdahalesinde rakibini yere düşürdü. Hakemin penaltı kararı sonrası meşin yuvarlağın başına geçen Thiam, topu kalecinin solundan filelere yolladı: 1-0.
21. dakikada ceza sahası önünde serbest vuruş kazanan Gaziantep FK'de topun başına geçen Maxim'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü.
29. dakikada Gaziantep FK atağında ceza sahası önünde topla buluşan Furkan Soyalp'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan sekerek az farkla üst ağlara gitti.
44. dakikada Gaziantep FK atağında Dragus ile Maxim'in verkaçında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Maxim'in sert vuruşunda, top kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.