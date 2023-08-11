Mondihome Kayserispor'da futbolcuların giyeceği forma numaraları belli oldu
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Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'da yeni sezonda futbolcuların giyeceği formaların numaraları açıklandı. Senegalli oyuncu Mame Baba Thiam, 9 numaralı formayı giyecek.
Mondihome Kayserispor'da futbolcuların giyeceği forma numaraları belli oldu.
Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'da yeni sezonda hangi futbolcunun kaç numaralı formayı giyeceği belli oldu. Sarı kırmızılı takımda son 2 sezondur 27 numaralı formayı giyen Senegalli oyuncu Mame Baba Thiam yeni sezonda 9 numaralı formayı giyecek. Sarı kırmızılı takımda futbolcular ve giyeceği formaların numaraları da şu şekilde:
3- Joseph Attamah
4- Dimitrios Kolovetsios
5- Majid Hosseini
6- Ali Karimi
7- Miguel Cardoso
9-Mame Thiam
10- Olivier Kemen
11- Gökhan Sazdağı
12- Abdulkadir Taşdan
14- Muhammed Eren Arıkan
16- Mehmet Eray Özbek
17- Anthony Uzodimma
19-Ahmet Kağan Malatyalı
20- Carlos Mane
22- Hayrullah Erkip
23- Lionel Carole
24-Berat Eskin
25- Bilal Bayazıt
26- Baran Ali Gezek
28 -Ramazan Civelek
35-Mert Dinç
39- Mehmet Şamil Öztürk
54- Arif Kocaman
77- Nurettin Korkmaz
88-Ethem Balcı
89- Yaw Ackah
99- Talha Sarıaslan - KAYSERİ