Mondihome Kayserispor'da futbolcuların giyeceği forma numaraları belli oldu.

Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'da yeni sezonda hangi futbolcunun kaç numaralı formayı giyeceği belli oldu. Sarı kırmızılı takımda son 2 sezondur 27 numaralı formayı giyen Senegalli oyuncu Mame Baba Thiam yeni sezonda 9 numaralı formayı giyecek. Sarı kırmızılı takımda futbolcular ve giyeceği formaların numaraları da şu şekilde:

3- Joseph Attamah

4- Dimitrios Kolovetsios

5- Majid Hosseini

6- Ali Karimi

7- Miguel Cardoso

9-Mame Thiam

10- Olivier Kemen

11- Gökhan Sazdağı

12- Abdulkadir Taşdan

14- Muhammed Eren Arıkan

16- Mehmet Eray Özbek

17- Anthony Uzodimma

19-Ahmet Kağan Malatyalı

20- Carlos Mane

22- Hayrullah Erkip

23- Lionel Carole

24-Berat Eskin

25- Bilal Bayazıt

26- Baran Ali Gezek

28 -Ramazan Civelek

35-Mert Dinç

39- Mehmet Şamil Öztürk

54- Arif Kocaman

77- Nurettin Korkmaz

88-Ethem Balcı

89- Yaw Ackah

99- Talha Sarıaslan - KAYSERİ