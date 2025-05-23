Monako Grand Prix'si Bu Hafta Sonu Yapılacak

Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Monako Grand Prix'siyle devam edecek.

Formula 1'de sezonun 8. yarışı Monako'da düzenlenecek. Monako Grand Prix'si, 3 bin 337 metre uzunluğundaki Monako Pisti'nde 78 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 25 Mayıs Pazar günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Monakolu pilot Charles Leclerc kazandı. Bu pistteki en hızlı turu ise 2021 yılında 1: 12.909 derecesiyle Büyük Britanyalı sürücü Lewis Hamilton yaptı.

Geride kalan 7 yarışta Oscar Piastri 4, Max Verstappen 2 ve Lando Norris de 1 kez kazandı.

Monako Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1- Oscar Piastri (Avustralya): 146 puan

2- Lando Norris (Büyük Britanya): 133 puan

3- Max Verstappen (Hollanda): 124 puan

4- George Russell (Büyük Britanya): 99 puan

5- Charles Leclerc (Monako): 61 puan

Takımlar

1- McLaren: 279 puan

2- Mercedes: 147 puan

3- Red Bull: 131 puan

4- Ferrari: 114 puan

5- Williams: 51 puan - İSTANBUL