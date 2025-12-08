Monaco maçına saatler kala Galatasaray'da deprem

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşaması 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde sarı-kırmızılı ekibin kulüp doktoru Yener İnce, takımın sağlık durumu hakkında önemli bilgiler verdi.

"ÇOK YOĞUN BİR TEMPODAYIZ"

Yener İnce yaptığı açıklamada, son dönemde art arda oynanan maçların oyuncu sağlığını zorladığını dile getirdi. "Üç günde bir maç oynuyoruz. Çok yoğun bir tempodayız. Bu sıkışık takvimde rotasyonu en efektif şekilde kullanmak istiyoruz" diyen İnce, özellikle savunma hattında yaşanan eksikler nedeniyle zaman zaman zorunlu riskler almak zorunda kaldıklarını belirtti.

ÜÇ FUTBOLCU MONACO KADROSUNDA YER ALMAYACAK

Kazımcan'ın Avrupa listesinde olmadığını hatırlatan İnce, Jakobs için de teknik ekiple birlikte inisiyatif almaya çalıştıklarını söyledi. Ancak Monaco maçı öncesi yapılan son değerlendirmelerde üç futbolcunun kesin olarak kadroda olmayacağı açıklandı.

"Lemina, Kaan Ayhan ve Singo'nun bizimle olmayacağını net söyleyebilirim" diyen Yener İnce, diğer oyuncular için yapılacak testlerin ardından maç içi süre dağılımının belirleneceğini ifade etti.

"OYUNCU SAĞLIĞINI ÖN PLANDA TUTUYORUZ"

İnce, bazı eleştiriler olsa da oyuncu sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak, "Oyuncularımız kendi durumlarının bilincinde. Tıbbi gerçekleri unutmadan kararlar veriyoruz. Rotasyon nedeniyle eleştiriler gelebiliyor ama mevcut şartlarda oyuncularımızın fedakârlığıyla ilerliyoruz" dedi.