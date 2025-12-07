Monaco-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
- Maç 9 Aralık Salı günü TSİ 23.00'te Monako'daki II Louis Stadı'nda oynanacak.
- Maçta VAR görevini Belçikalı Bram Van Driessche, AVAR görevini Alman Benjamin Brand üstlenecek.
ZORLU MAÇIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fransa'nın Monako kentindeki II Louis Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Makkelie'nin yardımcılıklarını vatandaşları Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini Hollandalı Allard Lindhout yapacak. Karşılaşmada Belçika'dan Bram Van Driessche VAR, Almanya'dan Benjamin Brand ise AVAR olarak görev alacak.
Danny Makkelie'nin yönettiği maçlarda Türk takımları:
- 24.08.2022 - Trabzonspor 0-0 Kopenhag
- 11.06.2021 - Türkiye 0-3 İtalya
- 09.12.2020 - PSG 5-1 Başakşehir
- 09.03.2017 - Olympiakos 1-1 Beşiktaş
- 25.08.2016 - Grasshoppers 0-2 Fenerbahçe
- 24.03.2016 - Türkiye 2-1 İsveç