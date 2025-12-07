Haberler

Monaco-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Monaco-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Monaco-Galatasaray maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

ZORLU MAÇIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fransa'nın Monako kentindeki II Louis Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Makkelie'nin yardımcılıklarını vatandaşları Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini Hollandalı Allard Lindhout yapacak. Karşılaşmada Belçika'dan Bram Van Driessche VAR, Almanya'dan Benjamin Brand ise AVAR olarak görev alacak.

Danny Makkelie'nin yönettiği maçlarda Türk takımları:

  • 24.08.2022 - Trabzonspor 0-0 Kopenhag
  • 11.06.2021 - Türkiye 0-3 İtalya
  • 09.12.2020 - PSG 5-1 Başakşehir
  • 09.03.2017 - Olympiakos 1-1 Beşiktaş
  • 25.08.2016 - Grasshoppers 0-2 Fenerbahçe
  • 24.03.2016 - Türkiye 2-1 İsveç
