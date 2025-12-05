Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Monaco, Ligue 1 maçında deplasmanda Brest'e 1-0 yenildi. Maçta Brest'in golü 28. dakikada Kamory Doumbia'dan geldi.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Fransız ekibi Monaco, Ligue 1 maçında deplasmanda Brest'e 1-0 mağlup oldu.
TEK GOL 3 PUAN GETİRDİ
Ev sahibi ekipte maçın golünü, 28. dakikada Kamory Doumbia attı. Brest'te Ludovic Ajorque, 60. dakikada kırmızı kart gördü.
MONACO-GALATASARAY MAÇI 9 ARALIK SALI GÜNÜ
Ligue 1'de Monaco'nun 15 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet sonucunda 23 puanı bulunuyor.Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 Aralık Salı günü deplasmanda Monaco ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor