Mohamed Salah, Liverpool'un Inter ile oynayacağı maç kadrosuna alınmadı

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile oynanacak maçın kadrosuna alınmadı.

Liverpool'da Mohamed Salah krizi büyüyor. Premier Lig'in 15. haftasında Liverpool'un Leeds United ile 3-3 berabere kaldığı ve karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklama sonrası takımdan ayrılma iddialarını gündeme getirirken, bugün de takımının UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadığı belirtildi. Teknik Direktör Arne Slot, son oynanan maçlarda Salah'ı yedek oturtması da tartışmalara neden oldu.

Kırmızılar, bugün öğleden sonra yaptığı antrenmanın ardından mücadele için Milano'ya hareket etti. Liverpool'un Inter maçı kadrosu da açıklanırken, Salah yer almadı.

Liverpool'un yarın TSİ 23.00'te Inter ile oynayacağı maçın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Alisson, Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Bradley, Jones, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Gravenberch, Nyoni, Ngumoha, Lucky."

Salah bu sezon Premier Lig'de 13 maçta 4 gol, Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 1 gollük katkı sağladı. - İSTANBUL