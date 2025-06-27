Mohamed Salah'ın Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu
Liverpool'un dünyaca ünlü futbolcusu Mohamed Salah, tatil için Bodrum'u tercih etti. Salah'ın Gümüşlük'teki bir balık restoranında ödediği 60 bin liralık hesap, sosyal medyada gündem oldu. Bodrum standartlarına göre 7 kişi için bu hesabın az olduğu yorumları yapıldı. Bazıları ise sadece balık için bu hesabı oldukça yüksek buldu.
Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, tatil için Bodrum'u tercih etti. Mısırlı futbolcunun balık restoranında ödediği hesap ise gündem oldu.
60 BİN LİRA HESAP TARTIŞMA KONUSU OLDU
Habertürk'ün haberine göre, Salah geçtiğimiz gün Gümüşlük'te balık yerken görüntülendi. Mısırlı yıldızın kendisini görüntüleyenlere "Sadece tatil için geldim, izninizle" dediği belirtildi.
Bodrum gecelerinde 7 kişilik arkadaş grubuyla dolaşan Salah, bir balık restoranında 60 bin liralık hesap ödedi. Salah'ın mekanda ödediği hesap sosyal medyada gündem oldu. Hesabın Bodrum standartlarına göre 7 kişi için az olduğu yorumları yapıldı. Bazıları ise sadece balık için 60 bin liralık hesabı oldukça yüksek buldu. 33 yaşındaki futbolcunun balık restoranından ayrıldıktan sonra Yalıkavak'taki bir gece kulübüne gittiği öğrenildi.