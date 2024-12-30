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Mohamed Salah Aralık Ayında Parladı!

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Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Mohamed Salah, aralık ayında 7 maçta 8 gol ve 7 asistle dikkat çekti. Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sağladığı katkıyla takımını sırtlıyor. Bu sezon toplamda 20 gol ve 17 asistle ligin zirvesinde yer alıyor.

Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Mohamed Salah, aralık ayında oynadığı 7 müsabakada 8 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Mohamed Salah, 2024'ün aralık ayında sergilediği performansla adından söz ettirdi. Liverpool, bu sezon hem Premier Lig'de hem de Uefa Şampiyonlar Ligi'nde liderlik koltuğunda otururken, Salah da performansıyla takımını sırtlıyor. 32 yaşındaki deneyimli oyuncu, aralık ayında 6'sı Premier Lig, 1'i de UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere çıktığı 7 karşılaşmada 8 gol ve 7 asist üretti. Aralık ayında forma giydiği tüm mücadelelerde skor katkısı veren Salah, dikkat çeken bir performansa imza attı.

Premier Lig'de gol ve asist krallığında zirvede

Bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Salah, toplamda 20 gol ve 17 asiste ulaştı. Tecrübeli futbolcu, ligde 17 gol ve 13 asist kaydederken, hem gol hem de asist krallığı yarışında da zirvede yer alıyor.

Mohamed Salah'ın, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, İngiltere Lig Kupası'nda da 1 golü bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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