Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 2. etabı Ankara'da başladı

Modern Pentatlon Dünya Kupası 2. etap mücadelesi başladı.

Ankara Atlı Spor Kulübü'ndeki organizasyonda 32 ülkeden 82 kadın, 87 erkek 169 sporcu, eskrim, binicilik, koşu, yüzme ve atış branşlarında mücadele edecek.

Milli sporcular kadınlar kategorisinde Ebrar Çalışkan, Bengisu Naz Öztegil, İlke Özyüksel, İpek Akşin, Selen Gülel, Sesim Alpuğan, Sıdal Aslan ve Yaren Nur Polat ile erkeklerde ise Buğra Ünal, Dora Nusretoğlu, Erhan Ispanakçı, Hakan Can Güngör, Kıvanç Taşyaran, Tolga Topaklı ve Yunus Çalışkan, yarı finale kalmak için ter dökecek.

Elemelerde yüksek puan alan 36 kadın ve 36 erkek sporcu 13-14 Nisan'da yapılacak yarı finalde yarışacak. Yarı final müsabakalarında dereceye giren 18 kadın ve 18 erkek sporcu, 15 Nisan'da 90 dakikalık yarış formatında yapılacak Dünya Kupası 2. etap finalinde madalya mücadelesi verecek. Ankara'daki müsabakalar, 16 Nisan'da yapılacak karışık bayrak yarışı ile son bulacak.

Organizasyonlar 25-30 Nisan'da Macaristan'da yapılacak 3'üncü etap ve 9-15 Mayısta Bulgaristan'da düzenlenecek 4'üncü etap yarışlarıyla devam edecek. Şampiyonanın final etabı ise 31 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda şampiyon olan kadın ile erkek sporcu, Fransa'da yapılacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alacak.???????