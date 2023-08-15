MNG AVM 1. Dart Turnuvası Sonuçlandı

MNG AVM 1. Dart Turnuvası sona ererken, ödüller sahiplerini buldu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bocce ve Dart İl Temsilciliği tarafından düzenlenen MNG AVM'nin sponsorluğunda gerçekleştirilen Dart turnuvası nefes kesti. MNG AVM'ye akın eden çocuk, genç ve yetişkinler Dart Turnuvasında madalya kazanabilmek için kıyasıya yarıştı. İki gün süren turnuvaya 300'ün üzerinde bir katılım oldu. Bocce ve Dart İl Temsilcisi Vildan Danışık Koç ile EYS Dart Antrenörü Özkan Çağlar'ın nezaretinde yapılan turnuvada Mahmut Atmaca ile Mehmet Fatih Yalçın hakemlik yaptı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Vahit Albayrak'ın de izlediği ve açılışına katıldığı turnuva oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Oldukça yoğun ilgi gören turnuvada ödüller sahiplerini buldu.

Madalya sevinci yaşadılar

12-13 Ağustos 2023 tarihlerinde düzenlenen MNG AVM 1. Dart Turnuvası'na katılan yüzlerce katılımcı arasında 1. tur yarışmalarını geçen 30 kişi 13 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen madalya mücadelelerinde ter döktü. Turnuvada Ömer Faruk Yarbaşı şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Arda Kocaağa gümüş madalyanın sahibi oldu. Yağmur Koçak ile Merve Demirhan üçüncülük dördüncülük madalyalarını boynuna taktı.

Katılımcılara madalya ve hediye

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ilk dörtte yer alan katılımcılara madalya ve hediyeler verildi. Turnuvanın sponsoru MNG AVM'nin destekleriyle beşinci olan Muhammet Kababaş, Abdullah Abacıoğlu, Yusuf Taha Demir ve Muhammet Yarbaşı'na da hediye verildi. Erzurum GSİM EYS Antrenörü Özkan Çağlar, Dart branşını tanıtmak, yaygınlaştırmak ve branşa yönelik bir atmosfer oluşturmak gayesiyle MNG AVM'nin katkılarıyla 1. Dart Turnuvasını düzenlediklerini söyleyerek turnuvayı geleneksel hale getirmeği arzuladıklarını söyledi. Genç antrenör turnuvaya katılan tüm katılımcıları kutlarken, desteklerini esirgemeyen Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ve MNV AVM Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Aydoğan Süer ile yönetimine ve diğer sponsorlara teşekkür etti. Bocce ve Dart İl Temsilcisi Vildan Danışık Koç da, çok güzel bir turnuvayı geride bıraktıklarını belirterek, "Katılımcılara teşekkür ediyoruz. Turnuvaya katılım bizleri oldukça mutlu etmiştir. Başarılı bir şekilde görev yapan hakem arkadaşları da kutluyorum. Özverili çalışmaları için de EYS antrenörümüz Özkan Çağlar'ı tebrik ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM