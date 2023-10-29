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MKE Ankaragücü, Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü, konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Maçta Efkan Bekiroğlu ve Sowe'nin attığı gollerle galip gelen MKE Ankaragücü, önemli bir galibiyet elde etti.