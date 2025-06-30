MKE Ankaragücü Yeni Sezon Hazırlıklarına Başlıyor

TFF 2. Lig ekibi MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıklarına yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla başlayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yarın Beştepe Tesisleri'nde toplanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen teknik direktör Mustafa Kaplan, yarın genç oyuncularla çalışmalara başlayacaklarını aktararak, "Antrenmanlara 5 Temmuz'da tüm futbolcuların katılımı ile devam edeceğiz. 'Yeniden diriliş sloganı' ile gireceğimiz yeni sezonda en büyük gücümüz, bizi her koşulda destekleyen ve takımına sahip çıkan taraftarımız olacak. Kalplerimiz tek yürek gibi attığında, kenetlenip birbirimize sarıldığımızda, koşullar ne kadar çetin olursa olsun zor işleri başarabildiğimizi daha önce gösterdik. Ankaragücü'nü layık olduğu yere taşımak için, bir kez daha aynı duygularla hareket edelim, birlik olalım ve her zaman güçlü kalalım." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarını 23 Temmuz'a kadar Ankara'da sürdürecek başkent ekibi, 25 Temmuz'da Bolu'ya gidecek ve buradaki kampta 5 ya da 6 hazırlık maçı oynayacak. MKE Ankaragücü, 2 Ağustos'ta ise TSYD Ankara Kupası'nda Gençlerbirliği'yle karşı karşıya gelecek.