MKE Ankaragücü, teknik direktör Recep Karatepe ile sözleşme süresini uzattı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör Recep Karatepe'nin sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, teknik direktör Sayın Recep Karatepe ile karşılıklı anlaşma sağlayarak sözleşmesi 1 yıl süreyle uzatılmıştır. Göreve geldiği günden bu yana ortaya koyduğu çalışma disiplini, takımımıza kattığı mücadele ruhu ve kulüp vizyonumuzla uyumlu yaklaşımı doğrultusunda, istikrarlı bir şekilde yolumuza devam etme kararı alınmıştır. Yeni dönemin kulübümüz adına hayırlı olmasını temenni eder, Teknik direktörümüz Sayın Recep Karatepe ve ekibine görevinde başarılar dileriz."