MKE Ankaragücü'nün Olağanüstü Genel Kurulu 24 Mayıs'a Ertelendi

MKE Ankaragücü'nün Olağanüstü Genel Kurulu 24 Mayıs'a Ertelendi
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MKE Ankaragücü Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 24 Mayıs'a ertelendi. Toplantı, Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.

MKE Ankaragücü Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 24 Mayıs'a ertelendi.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığından ikinci toplantı tarihi olan 24 Mayıs'a ertelenmiştir. Kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısı, 24 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'te Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi Şenyuva Kuzey Ankara 9. Etap Keçiören Ankara adresinde yapılacaktır."

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
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