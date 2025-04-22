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MKE Ankaragücü'nden Yıldırım Mert Çetin Açıklaması

MKE Ankaragücü'nden Yıldırım Mert Çetin Açıklaması
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, stoper Yıldırım Mert Çetin'in sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Çetin, halsizlik nedeniyle tedavi sürecine alındı ve kadro dışı bırakıldığına dair haberlerin gerçek olmadığı belirtildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, stoper oyuncularından Yıldırım Mert Çetin'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takım futbolcularımızdan Yıldırım Mert Çetin, halsizlik şikayeti ile kulüp doktorumuza başvurmuş ve tedavi süreci başlamıştır. Basında yer alan, futbolcumuzun kadro dışı bırakıldığına dair haberler gerçek dışı olup sağlık ekibimizin tavsiyesi üzerine tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamış bu nedenle takımımızla birlikte çalışmalara katılamamıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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