MKE Ankaragücü'nden 3 dönem transfer yasağına ilişkin açıklama

MKE Ankaragücü, bazı medya organlarında yer alan '3 dönem transfer yasağı' haberlerine ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Kulüp, Gaetan Laura dosyası nedeniyle 2 dönem kalıcı yasak olduğunu, diğer dosyaların ise borç ödemesiyle kalkabileceğini belirterek, spekülatif haberlere itibar edilmemesini istedi.

MKE Ankaragücü bazı basın ve sosyal medya mecralarında kulüp hakkında yer alan '3 dönem transfer yasağı' içerikli haberler üzerine kamuoyuna bilgilendirme mesajında bulundu.

MKE Ankaragücü hakkında, futbolcu Gaetan Laura tarafından FIFA nezdinde açılan dosya kapsamında 2 dönem kalıcı transfer yasağı uygulandı. Bunun dışında yer alan diğer dosyalara ilişkin transfer yasaklarının ise ilgili borçların ödenmesi halinde kaldırılabilecek nitelikte olup kamuoyuna yansıyan sürecin de bu kapsamdaki dosyalardan biri olduğu ifade edilen kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz gerek Gaetan Laura dosyası gerekse ulusal kulüp lisans kriterlerinin yerine getirilmesine ilişkin diğer alacaklılarla yürütülen süreçlerde gerekli görüşmeleri sürdürmekte; birçok dosyada mutabakat sağlanmış bulunmaktadır. Kalan süreçlere ilişkin olarak da Yönetim Kurulumuz, kulübümüzün mali yapısını ve sürdürülebilirliğini gözeterek sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmektedir. Ne var ki bazı medya organlarının, süreci kamuoyuna eksik ve yanıltıcı şekilde aktararak kulübümüzü yıpratmaya ve gündemi olduğundan farklı göstermeye yönelik yayınlar yaptığı üzülerek görülmektedir. Kulübümüzle ilgili gelişmelere ilişkin doğru ve resmi bilgilendirmelerin yalnızca kulübümüzün resmi iletişim kanalları ve sosyal medya hesapları aracılığıyla yapılacağını önemle hatırlatırız. Kamuoyunun, gerçeği yansıtmayan ve spekülatif nitelik taşıyan haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz. Saygılarımızla." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
