MKE Ankaragücü yönetiminde görev dağılımı yapıldı

MKE Ankaragücü Kulübü'nün yeni yönetimi, Başkan İlhami Alparslan başkanlığında ilk toplantısını Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Görev dağılımı ve yeni yöneticiler belirlendi.

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı gerçekleştirildi.

Kulübün açıklamasına göre 20 Ocak'taki olağanüstü genel kurulda seçilen İlhami Alparslan başkanlığındaki yeni yönetim, ilk toplantısını Beştepe Tesisleri'nde yaptı.

Başkent ekibinin yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle oluştu:

Başkan: İlhami Alparslan

Başkan vekili: Muhammed Halidi

Başkan vekili: Fırat Aslanbaş

Başkan vekili: Coşkun Keklik

Başkan yardımcısı: Necip Yıldırım

Stadyum sorumlusu - başkan yardımcısı: Gürsel Uzunca

Hukuk işleri sorumlusu - başkan yardımcısı: Rahmi Karakurt

Genel sayman: Onur Özcan

Basın sözcüsü: Mehmet Can Yavuz

Futbol şube sorumlusu: Mustafa Özel

Futbol altyapı sorumlusu: Gencay Malkoç

Amatör branşlar sorumlusu: Sebahattin Güngör

Taraftar sorumlusu: Sercan Yetkinşekerci

Store sorumlusu: Onur Ballı, İbrahim Demir

İş geliştirme ve sponsorluk sorumlusu: Hasan Basri İzol

Tesisler sorumlusu: Yaşar Kale

TFF, kulüpler, üniversite ve STK ilişkileri sorumlusu: Ömer Osman Yanık

Kamu ilişkileri sorumlusu: Emre Arslan

Esnaf ve halkla ilişkiler sorumlusu: Mustafa Soğukoluk

İletişim ve bilişim sorumlusu: Muammer Polat

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
