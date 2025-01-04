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MKE Ankaragücü, Keçiörengücü'nü 2-0 Mağlup Etti

MKE Ankaragücü, Keçiörengücü'nü 2-0 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü'nü 2-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Gollerin sahibi Cephas, 39. ve 55. dakikalarda ağları buldu.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında MKE Anakragücü, sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

15. dakikada defanstan seken topla buluşan Traore'nin ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.

39. dakikada soldan Kitsiou'nun ortasında ceza sahası içinde Cephas'ın şutunda top ağlara gitti. 1-0

55. dakikada Osman'ın pasıyla buluşan Cephas sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta topu filelerle buluşturdu. 2-0

Hakemler: Kadir Sağlam, Seyfettin Ünal, Haydar Avcı

Mke Ankaragücü : Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış, Diogo Özçakmak, Mahmut Tekdemir, Hayrullah Bilazer (Schulz dk. 83), Osman Çelik, Kitsiou, Saponara (Ali Kaan Güneren dk. 67), Varga (Rotariu dk. 83), Cephas (Cem Türkmen dk. 90+4), Bajic (Dadaşov dk. 67)

Yedekler: Görkem Cihan, Sıraç Astanakulov, Mesut Kesik, Hasan Nazarov, Miraç Şimşek

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Caulker (Oğuzcan Çalışkan dk. 33), Arda Hilmi Şengül, Ali Dere (Yılmaz Basravi dk. 86), Erkam Develi, Traore, Camara (Togui dk. 65), Rroca (Halil Can Ayan dk. 85), Diouf, Dembele (Abazaj dk. 65)

Yedekler: Emre Satılmış, Mert Kula, Oğuzhan Ayaydın, Orhan Nahırcı, Süleyman Luş

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Cephas (dk. 39 ve 55) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Diouf, Dembele (Ankara Keçiörengücü), İsmail Çokçalış, Diogo Özçakmak (MKE Ankaragücü) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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