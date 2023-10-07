MKE Ankaragücü, Kayserispor'u 3-0 mağlup etti

Kayserispor maçının ardından

Alper ŞAŞMAZ-Ercan ATA/ANKARA, (DHA) - Süper Lig'in 8'inci hafta mücadelesinde Mke Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, basın toplantısında maça ilişkin açıklamalarda bulundu.

MKE Ankaragücü'nde göreve geldikten sonra çıktığı ilk maçta galibiyet sevinci yaşayan teknik direktör Emre Belözoğlu, tahminlerinin üzerinde bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Burada en büyük pay sahibi oyuncu grubumuz oldu. 3 gün kısa çalışmalarımızda ne gösterdiysek oyuncuların elinden gelen gayreti gösterdiler. Bundan dolayı ben ve ekibim çok mutluyuz. Büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Bugün stat tam dolu olmamasına rağmen inanılmaz güzel bir atmosfer vardı. Bu camia, taraftarı ve sporcusuyla birleşerek güzel günler görecek. Bugün bizim için tahminimizin üzerinde bir akşamdı. Her teknik direktörün kendine göre bir futbol anlayışı var. Ben topa sahip olan ve verdiği topu çabuk kazanan bir oyun planına sahibim. Bugün Kayserispor özelinde değerlendirmeler yaptık, onların oyuncu profillerine göre değerlendirmeler yaptık. Bir sol stoperin sağ ayaklı olmasından dolayı onu sol ayağına yönlendirdik. Bunu iyi yaptılar. 3-4 tane böyle planımız vardı. Her maç adına özel planlarımız olacak" diye konuştuk.

"GÖRDÜĞÜM SARI KART, HAKLI BİR SARI KARTTI"

Hakemlerin yaklaşımlarında çok sert olduğunu dile getiren Belözoğlu, "Genç hakemler. 40 yaşına kadar A Milli Takım'da forma giydim. Kimseden özel bir ilgi istemedim. Hakemlerin diyaloglarını daha olumlu daha birleştirici üslupla kurması lazım. Hakemlerin üslubu çok memnun edici değil. Bu üslup böyle devam ederse ister istemez gerginliklere vesile olur. Gördüğüm sarı kart haklı bir sarı karttı" diye konuştu.

RECEP UÇAR: GOLLERDEN SONRAKİ OYUNDAN HİÇ MEMNUN DEĞİLİM

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar ise kaybettikleri için çok üzgün olduğunu ve Ankaragücünü tebrik ettiğini söyledi.

Maçın ilk yarısında ceza sahasında topla buluşan ama sonucu getiremeyen bir Kayserispor olduğunu ifade eden Uçar, "Biz son vuruşları yapabilsek belki farklı bir skorla ilk yarıyı bitirecektik ve hamlelerimiz farklı olacaktı. 2'nci yarıda Bajic ile yediğimiz 2'nci golden sonra biraz takım olarak oyunun kontrolünü kaybettik. Rakibin de iştahı, arzusu arttı. Gollerden sonraki oyundan hiç memnun değilim" ifadelerini kullandı.