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MKE Ankaragücü Kaptanı Rodrigues: 'Şampiyon olarak Süper Lig'e çıkacağız'

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MKE Ankaragücü'nün kaptanı Garry Rodrigues, Trendyol 1. Lig'de 'şampiyon' olarak Süper Lig'e çıkacaklarını söyledi. Takımın yeni transferleri Dadashov ve Çelik de hedeflerini açıkladı.

Mke Ankaragücü'nün kaptanı Garry Rodrigues, Trendyol 1. Lig'de "şampiyon" olarak Süper Lig'e çıkacaklarını söyledi.

Beştepe Tesisleri'ndeki antrenman öncesi takım kaptanı Rodrigues ile yeni transferler Renat Dadashov ile Osman Çelik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Garry Rodrigues, lige Şanlıurfaspor galibiyetiyle başlamanın önemine vurgu yaparak, "İlk maçı kazanmak bize motivasyon verdi. Geçen sene hepimiz için sıkıntılı geçti sadece benim için değil." dedi.

Yeni bir sezona başlandığını ve kendisinin takım kaptanı olduğunu dile getiren Garry Rodrigues, "Farklı sorumluluklarım var. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman bunun üstesinden gelmek benim sorumluluğum. Hep beraber sorunların üstesinden gelmeliyiz. Ankaragücü'nü hak ettiği yere çıkartmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız, bunun sözünü verebilirim." diye konuştu.

Yeni transferlerden Dadashov da ilk maçta gol atmanın kendisine moral verdiğini belirterek, "Hedefimiz tekrar Süper Lig'e çıkmak bunun için ben ve takım arkadaşlarım mücadele edeceğiz. Erzurumspor maçına odaklanıp o maçı kazanmak için her şeyi yapmaya çalışacağız. Ankaragücü çok büyük kulüp. Ankara çok güzel bir şehir. Bu sebepler buraya gelmemde etkili oldu." ifadelerini kullandı.

Samsunspor'dan transfer edilen Osman Çelik de Ankaragücü ile şampiyonluk yaşamaya geldiğini ifade etti.

Kariyerinde 1. Lig'de 4 şampiyonluk yaşadığına dikkati çeken Osman Çelik, şu değerlendirmeyi yaptı:

"5.'sini burada yaşamak için geldim. Bu camianın layık olduğu yer zaten Süper Lig. İnşallah Ankaragücü'nü layık olduğu yere taşımak istiyoruz. Hedefe adım adım ilerleyeceğiz. Önceki yıllara göre sert bir lig bizi bekliyor. Rakipler bize karşı ekstra motivasyonla oynayacak. Kalitemizin farkındayız. Saha dışındaki arkadaşlığı ve birlikteliği yakalayıp saha içine yansıtırsak, taraftarımızla beraber şampiyonluğa adım adım yürürüz. İnşallah takımı Süper Lig'e çıkartıp görevimizi yapmış oluruz."

Sarı-lacivertlilerin antrenmanını, MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu Üyeleri Abdülkadir Aktaş ile Elvan Akdeniz de takip etti.

Kaynak: AA / Spor

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